Vela: no pudo ser para los uruguayos

Por Nicolás Caiazzo

Los uruguayos Hernán Umpierre y Fernando Diz terminaron su participación en la clase 49er

del Mundial de vela que se esta realizando en La Haya, Países Bajos, culiminando en el puesto

24 de la clasificación general.

En lo que respecta a la clase Ilca 6 (ex láser radial), donde participa Dolores Moreira y la Ilca 7

(láser standard) donde compite Stefano Caiafa, siguen las regatas, pero en los tres casos los

botes celestes no accedieron a los cupos en pugna para los Juegos Olímpicos de París 2024.

La dupla

En el caso del 49er los uruguayos completaron una buena labor siendo muy competitivos y

metiéndose en la denominada “flota de oro” exclusiva para los mejores colocados en la

competencia.

En las quince regatas disputadas los uruguayos finalizaron en las siguientes posiciones: 10, 7,

14 , 4, 7, 3, 17, 3, 17, 23, 20, 15, 16, 6 y 25, ésta última fue su descarte.

Con esto terminaron con un puntaje neto de 162, para culminar en el puesto 24 de las 83

embarcaciones participantes. Diez cupos (máximo uno por país) estaban en juego en esta

competencia. Los celestes no alcanzaron dicho objetivo en esta instancia, ya que quitando los

barcos de bandera repetida y a Francia -anfitrión de los JJOO-, el de Uruguay fue 14°.

La próxima chance de alcanzarlo será en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Allí, si

consiguen ser los mejores de Centro y Suramérica, se quedarán con ese único lugar en juego.

De lo contrario, también podrían participar de la “Regata de Última Chance” en 2024, en

donde hay tres cupos más para países de todos los continentes.

Individuales

En lo que respecta a la clase Ilca 6, donde está compitiendo Dolores Moreira, la sanducera si

bien aún se mantiene en acción, al quedar en la “flota de plata” tampoco podrá acceder a uno

de las 16 plazas a París que otorgaba la cita.

Moreira compitió hasta ahora en cinco regatas donde logró las siguientes posiciones: 30, 19,

56 (BDF, por salida pasada), 35 y 10 en la primera disputada en la flota exclusiva para el

segundo grupo de embarcaciones tras la división de la flota. De esta forma se coloca en el

puesto 68 de la clasificación general de 110 barcos.

En Ilca 7 en tanto, Stefano Caiafa se ubica 129 de 138 participantes tras cinco regatas con los

siguientes resultados: 66, 66, 56, 53 y 57.

En estas clases también existen nuevas instancias de clasificación a los Juegos Olímpicos,

donde se otorgarán otros siete en el Mundial ILCA del año próximo, dos para naciones de

Centro y Suramérica a definir en los Juegos Panamericanos y 3 cupos adicionales a nivel

Mundial en la “Regata de Última Chance” que se implementará antes de los Juegos Olímpicos.