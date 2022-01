¡Una perfecta máquina de exportar jugadores!

Unión de Santa Fe hizo oficial una noticia que hace varios días estaba a punto de confirmarse. Santiago Mele, uno de los mejores arqueros del Campeonato Uruguayo 2021, jugará en el equipo que dirige técnicamente el también uruguayo Gustavo Munúa. El guardameta de Plaza Colonia había llegado al club patablanca en octubre de 2020 y desde entonces disputó 43 partidos oficiales, incluyendo dos de la Copa Sudamericana y siendo gran figura del equipo que se quedó con el último Torneo Apertura.

El arquero de 24 años, surgido en Fénix y con buen pasado en las selecciones uruguayas, recuperó el nivel que no pudo demostrar en Ankaragucu y Ankaraspor de Turquía, así como tampoco en Lleida de España, donde no tuvo muchas posibilidades. El presente de Mele lo llevó a estar en la lista de 50 reservados por Diego Alonso para los próximos dos partidos de la Celeste y despertó el interés de Unión, que lo lleva mediante un préstamo con cargo hasta diciembre y con opción de compra. No queda menos que pensar lo que la realidad establece: Uruguay es una máquina de exportar jugadores de fútbol