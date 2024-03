“Vamos con la justa”: Carolina Ache se postulará para que el partido tenga un “candidato colorado y no uno rosado”

– Con un guiño a las campañas de Jorge Batlle y Pedro Bordaberry en su eslogan, la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, anunciará el lunes en el Ejecutivo del Partido Colorado su intención de ser precandidata a la Presidencia de la República.

Con el eslogan «Vamos por la justa» y afirmando que quiere ganar para que el partido tenga «un candidato colorado y no uno rosado», Carolina Ache, que se viera obligada a renunciar a su cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores por sus implicancias en el escándalo de la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, anunciará su intención de ser precandidata a la Presidencia de la República.

El anuncio pretende realizarlo en la sesión del próximo lunes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, y a continuación comenzará una gira por el interior del país.

Consultada por el semanario Búsqueda sobre la decisión, Ache dijo que su intención es ganar la interna en junio para que el Partido Colorado tenga un «candidato colorado y no uno rosado» en las elecciones nacionales de octubre.

«Tuve la suerte de militar para Jorge Batlle, Pedro Bordaberry y Ernesto Talvi, y si alguno estuviese hoy en carrera, seguramente no recorrería este camino», dijo.

Según Ache, «al partido le falta liderazgo claro, esas personas que encarnaban esos principios de ejercer la política para servir al país, que no todo vale, que los principios no se negocian. Más allá de que se le puedan reconocer virtudes a los candidatos, por algo están tan divididos los porcentajes de apoyo: no hay un líder claro para el partido. Después de las internas va a surgir un candidato y se verá si surge un líder para el partido».

De esta manera, serán siete -por ahora- los candidatos colorados para alzarse con la nominación de junio: el ministro de Turismo, Tabaré Viera; el expresidente de Antel, Gabriel Gurméndez; el expresidente de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva; el exdirector de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara; el diputado Gustavo Zubía y el abogado Andrés Ojeda; a los que ahora se suma Ache.

Según consigna Búsqueda, en la reunión del lunes, en la que confirmará su voluntad de presentar la candidatura, Ache propondrá que los precandidatos colorados acuerden algunas políticas para proponer: «No es posible presentar siete programas de gobierno», aseguró.

Ache, que no quiso brindar nombres de dirigentes que la apoyan, mantiene una buena relación con Pedro Bordaberry, hoy alejado de la militancia política, y que la defendió públicamente. «No puedo decir que la apoya, ni que no la apoya», dijo, en referencia a su candidatura.

Ache se ha mostrado muy crítica sobre el rol que desempeñó su partido como aliado del Partido Nacional en la coalición de gobierno. «No supimos marcar nuestra impronta. Nosotros no somos como el Frente Amplio, pero tampoco somos el Partido Nacional. Somos un partido con historia diferente, con impronta diferente y con énfasis diferente», dijo. En su opinión, la coalición, de volver a ganar las elecciones, necesita que el Partido Colorado sea «más grande, más fuerte», que ejerza un rol de fiscal ante posibles desvíos del gobierno y que «no sea amigo de los cargos». «El partido necesita recuperar su identidad y lo que significó para el país, un partido que hizo la República, que hoy no puede ser un partido desteñido», resumió.

(Uypress)