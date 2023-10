Llega mañana al Larrañaga ‘Inseguro’.

Germán Medina – Humorista y Comediante

Este fin de semana se presentará en nuestra ciudad, uno de los comediantes más esperado por los amantes de la risa y el humor desenfrenado. Salto tiene una particular sintonía con este multifacético que se encuentra en gira por todo el País, mañana será la oportunidad de verlo en escena con su monólogo denominado “Inseguro”.

Germán Medina llega al Teatro Larrañaga para hacernos reír de nosotros mismos y de las situaciones que nos auto generamos día a día en nuestra cotidianidad. Por eso es que se denomina una cita obligada para aquellos que gustan del humor de un joven comediante que ha ganado terreno en distintos escenarios y medios de nuestro país.

En entrevista exclusiva logramos descubrir que nos presentará Medina en una nueva visita por Salto.

“Inseguro es el nuevo espectáculo que estrené en el mes de septiembre en Montevideo, cómo es costumbre salimos a recorrer el país y Salto para mí es uno de los lugares que más he visitado en mi trayectoria como humorista, te diría que está dentro de las tres primeras. Cada vez que llego es una alegría venir a esta ciudad y estar con la gente muy cerquita. Siempre que tengo la posibilidad me encuentro con un público dispuesto a reír y disfrutar. En este nuevo desafío proponemos dos horas intensas dónde nos reiremos de las cosas que nosotros mismos generamos y verán que están buenas.”

¿De que se trata Inseguro?

“Por primera vez le pongo nombre a una sensación de mi vida, es la que más me ha acompañado en este camino, mi humor se basa en las cosas que a mí mismo me pasan, tratar en conjunto con el público una terapia de la risa donde encontremos cosas similares o parecidas y las disfrutemos.

Este espectáculo es con una participación activa de la gente pero de manera anónima, no es que voy a bajar del escenario a molestarlos sino que al ingreso contestaran un par de preguntas sencillas, eso se transforma en una sorpresa para mí y lo pongo de manifiesto, lo utilizo con la impronta que contestaron. Esta dinámica vuelve única cada función, cada show es distinto.”

¿Qué te hace volver a Salto? ¿Qué encontrás en nuestro público?

“Salto es una de las ciudades más grandes del país, siempre trato de hacer Paysandú y Salto juntas porque me gusta mucho trabajar con los dos públicos.

Lo único que tengo para Salto son palabras de agradecimientos porque me esperan con muchas ganas de reír y participar. En general el uruguayo es un público que se divierte, que se ríe, le gusta mirarse en este tipo de personajes como el que interpreto, se ven reflejados. Por eso cada gira es una reencuentro con todos.”

Medina nos deja una breve reflexión que contribuye a las buenas costumbres de mantenerse de buen humor y conciente de nuestros defectos, lejos del afligimiento buscar el otro lado.

“La risa, sin atribuirme conocimientos médicos porque sería un irrespetuoso, la risa es sanadora, es bueno en todo sentido, es terapéutica, hay pequeñas cosas, inseguridades principalmente que las ponemos arriba de la mesa y nos reímos. Es necesario, incluso es más fácil para uno mismo conocer esas cosas que a veces nos incomodan, para darle la vuelta y no sentir esa mirada de otras personas que nos marcan a veces nuestras propias inseguridades, es distinto si nosotros ya las sabemos y las conocemos.”

¿Cómo logras el equilibrio para nos herir susceptibilidades?

“El humor como todo cambió, cambió muchísimo, es como todo en la vida. Yo veo que ha evolucionado, debemos y tenemos que evolucionar y preguntarnos de que nos reímos. No voy a hablar de los comediantes, no haré referencia a mis colegas por respeto a sus opiniones, pero si te puedo hablar de mi. Creo que lo primero es verme a mi mismo y después analizar que es lo que hago y propongo. Muchas veces manejamos la posibilidad de auto imponernos “no hay que decir esto” pero me parece que debemos ver bien, revisar y corregir para hacer lo mejor y natural, cuestionarse.

Ya no me río de algunas cosas donde al principio en ‘La Culpa es de Colón’ lo hacíamos, esto hace varios años atrás. Pero como todo se trata de una evolución, cómo cualquier oficio. Debimos ir cambiando muchos aspectos que manejamos, hoy son muy distintos a los de aquellos tiempos. Es cuestión de ir acostumbrándonos.

Invitación planteada

“La invitación es puntual, para este sábado en el Larrañaga nos vamos a ver para olvidarnos de algunas cosas que no nos gustan y meternos en un show de mucha alegría y diversión. Los invito a qué vengan en familia, con ganas de disfrutar y que se note que tengo ganas de estar ahí.”