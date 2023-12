«Sin intereses grupales y personales»

El 17 de octubre de este año en su cuenta de facebook, Luis Sansberro, dio rienda suelta a su pensamiento. Bien, vale la pena rescatarlo. Era su decir.

*********

«Un grupo de socios, ex jugadores, hinchas y colaboradores nos hemos juntado con el fin de presentar una lista para las elecciones de nuestro Salto Nuevo Fútbol Club, totalmente disconformes con el accionar de la comisión actual…han pasado cosas que nosotros creemos y estamos convencidos que trabajando para el club entre todos podemos sacarlo adelante, no a impulsos personales si no todos juntos …es por eso que ante mención manifestada por el presidente actual llamaría a elecciones recién en enero y nos preguntamos cuál es el fin o el motivo ???si el campeonato finaliza para nosotros snfc el 22/10/2023..es por eso que le solicitamos que con buena voluntad se llame a fin de mes ..la gente, la mayoría de nuestros hinchas está disconforme con esta comisión y lo demuestra fecha a fecha. Los insultos .improperios que se manifiestan ese motivo y como realmente como hinchas nos avergüenza..nos irrita y nos preocupa la situación del club…es por eso que decidimos presentar una lista de gente humilde .trabajadora y que quiere al club..sin intereses personales ni grupales»