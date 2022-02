«No es fácil el traslado cuando la plata escasea»

John Montero integró el equipo de Quita Penas, que trascendió a partir de algunas singularidades, de aquel su tiempo no tan lejano.

A tal punto que se sumó a la Liga Regional de Villa Constitución, siendo protagonista de primera línea.

«Pero hubo dos aspectos por los cuales por ahora el equipo dejó de ser lo que fue y no juega. No es fácil el traslado a Constitución.

cuando la plata escasea. Pero además, el tema de los jueces es otro tema….pero bueno….ya está.

Lo mismo pasó, cuando Estudiantes de Saucedo jugó en la liga Agraria, hasta que por esas mismas razones no participó más.

A veces el corazón de los jugadores de fútbol, se calienta y entonces es mejor parar aquello en lo que nos

embarcamos.

Existe un empeño que se pone al servicio de lo que se quiere, pero también una realidad que golpea.

La realidad es parte de lo económico y todo aquí es cuesta arriba. Con Quita Penas se buscó sostener un proyecto que además al pueblo le hizo bien. El fin es echar la base para ir volviendo y no quedarnos con ese ayer que nos juntó y que también, nos hizo felices».