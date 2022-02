Se viene la 1ª edición de la Salto Cup del 14 al 20 de febrero.

La primera edición de la Salto Cup se jugará del 14 al 20 de febrero en las instalaciones deportivas del Complejo Villa España.

Las inscripciones están abiertas para clubes de nuestro medio y de otros departamentos, los interesados se pueden comunicar al 099150814.

Las categorías participantes en este torneo serán las siguientes: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Habrá importantes premios para los equipos participantes.

PROGRESO: RAÙL NUÑEZ PRESIDENTE

Se celebró días pasados la asamblea en el baby fútbol de Progreso, en la oportunidad se designó a Raúl Nuñez como presidente de la subcomisión para el periodo 2022. Con todos los integrantes de la misma:

Presidente: Raúl Nuñez

Vice-presidente: Juan Rodríguez

Secretaria: Sofía De María

Pro-secretaria: Melania Sequeira

Tesorero: Emilio Silva

Pro-tesorera: Virginia Jorge

Delegados Liga: Sergio Rodríguez

Daniel Rizzo

Sergio Ribero

Vocales: Elvira Rolla, Gabriela Filipini, Florencia Gallino, Juan Varesi Ángela Godoy Fabricio Fontoura, Mónica Rubido y Juan Presentado.

PEÑAROL: COMIENZA A PRACTICAR EL FEMENINO SUB 10 Y SUB 13

El inicio de los entrenamientos será el martes a las 20 horas en la cancha Manito Bisio de la Avenida Barbieri pegada a la sede aurinegra. Luego los viernes trabajarán en cancha Apolon a las 19 horas.

Pedro Pintos será el orientador técnico de Peñarol femenino en las categorías a Sub 10 y Sub 13. Dese el cuerpo técnico aurinegro se hace un llamado a niñas para sub 10 nacidas 2012, 2013 y 2014.

Y para Sub 13 para niñas nacidas en 2009, 2010 y 2011, el número de contacto 092 134 795.

“CANCHA CHICA”: MARTES Y JUEVES AL MEDIODÍA POR AM 1450 ARAPEY.

El programa deportivo “Cancha Chica” que se emite hace 20 años al mediodía por AM 1450 Radio Arapey va los días martes y jueves.

Bajo la conducción y producción de José Luis Toriani Pereira, el programa se ha convertido en un referente a la hora de saber que sucede con el fútbol de los más chicos en Salto.