El Consejo Únicoes el que propone

A nivel del Consejo Único Juvenil, es domingo de complemento de la tercera fecha de la segunda rueda, tanto en Sub 15 como en Sub 18. Pero igualmente apuntando al fútbol de la Sub 14, pactado para el martes 8.

*********

Domingo 6 de agosto.

Campo de juego: Deportivo Artigas.

09 hrs. Hindú – Deportivo Artigas. Sub. 15. Árbitros: Ruben Portela, Marcelo Izaguirre, Rodrigo Busca.

11 hrs. Sub. 18. Árbitros: Marcelo Izaguirre, Ruben Portela, Rodrigo Busca.

NOTA: Se llevará a cabo un minuto de silencio en todos los encuentros de la divisional “B” del

Consejo Único Juvenil a causa del fallecimiento de Juan Ignacio Rossini.

***********

SUB. 14. 8° FECHA,

TORNEO CLAUSURA.

Campo de juego: PARQUE HUMBERTO FORTI.

19:30 hrs. Chaná – Nacional. Árbitros: Cristian Fagúndez, Didier Cuello, Nicolás Castaño.

Campo de juego: PARQUE LUIS T. MERAZZI

20 hrs. Ferro Carril – Ceibal. Árbitros: Ruben Portela, Luciana Pereira, Pablo Sena.

Campo de juego: GLADIADOR

20 hrs. Universitario – Gladiador. Árbitros: Fernando López, José Ramallo, Jonathan Lemes.

Campo de juego: PROGRESO

20 hrs. Progreso – S. América. Árbitros: Stephanie Cardozo, Johan Ghelfi, Ricardo González.

Campo de juego: PARQUE CARLOS AMBROSONI

19:30 hrs. S. Uruguay – R. Plate. Árbitros: José de los Santos, Pablo Ferreira, Andrés Píriz.