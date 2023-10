Nadal apunta a la vuelta en Australia

Por Nicolás Caiazzo.

Rafael Nadal reconoció que todavía no le desapareció totalmente el dolor de la lesión en el

psoas que lo mantuvo apartado de la competición durante todo el año, pero destacó que en

los entrenamientos puede “hacer más cosas”.

El ganador de 22 títulos de Grand Slam apuntó al Abierto de Australia como idea de retorno a

las pistas, aunque no lo aseguró, en un acto en el Museo del Traje de Madrid donde presentó

una línea de complementos alimenticios junto a Juan Matji, presidente de Cantabria Labs, con

quien comparte la iniciativa.

“No hay aún fecha de vuelta. La Copa Davis ya no, porque estamos eliminados y noviembre no

hubiera podido ser. Voy día a día porque no tengo la capacidad de conocer cómo va a estar mi

cuerpo dentro de unos meses. Mi primera opción ahora mismo sería en enero, en Australia,

pero no lo sé seguro”, dijo Nadal.

“Puedo entrenar un poco más y eso es ya un avance. Tengo menos dolor, pero sigo con

molestias. Si no tuviera dolor podría dar una fecha. Pero hago cosas que antes no podía hacer,

entreno un poquito más”, añadió el tenista de 37 años.

Nadal se mostró cauto pero optimista: “Voy por el camino adecuado. Aunque es una lesión

que no he tenido antes. Pero tengo ilusión, que es lo más importante. Es una lesión que es

nueva para mí y es un terreno desconocido. Intenté volver en la temporada de polvo de ladrillo

y no pudo ser, por eso no sé y no puedo decir cuándo voy a regresar”.

EL 2024 PARA RAFA

El director del Abierto de Australia, Craig Tiley, confirmó este miércoles el regreso del tenista

español Rafael Nadal, doble campeón del torneo, a las pistas de Melbourne para el

campeonato de 2024.

“Podemos revelar en exclusiva que Rafa volverá. Ha estado fuera la mayor parte del año y, al

hablar con él los últimos días, confirmó que regresará, lo cual nos entusiasma mucho. Es

increíble”, declaró Tiley en el programa Today del Canal 9 de la televisión australiana.

El director subrayó que Nadal, quien previamente anunció que la siguiente puede ser su última

temporada en el tenis, participará con el objetivo de repetir los títulos de 2009 y 2022.

Nadal, de 37 años, “no vendría al torneo a menos que piense que puede ganarlo”. “Él no se

presentará simplemente para jugar, sino que se presentará para ganar”, remarcó Tiley sobre el

ganador de 22 Grand Slams.

El australiano apuntó que además del español se espera el retorno de otras grandes figuras del

tenis mundial, como la japonesa Naomi Osaka y el australiano Nick Kyrgios.

El próximo Australian Open comenzará un domingo, el 14 de enero, y se prolongará durante

15 días, uno más que en ediciones anteriores, para evitar a los jugadores la carga de partidos y

los horarios excesivos. Un cambio que el propio torneo considera “histórico”.

Nadal jugó su último partido oficial el pasado 18 de enero, cuando cayó en segunda ronda del

Abierto de Australia por 6-4, 6-4 y 7-5 ante el estadounidense Mackenzie McDonald.

Aunque, la semana pasada se pudo verle entrenando en una pista de tenis en su academia en

Manacor (Mallorca) después de la operación de cadera a la que se sometió a comienzos del

pasado de junio, en un video que difundió a través de su cuenta en la red social Instagram.

En este puede verse a Nadal devolviendo pelotas de derecha y de revés desde el fondo de la

pista como parte de un entrenamiento pensando en su vuelta a la competición.