«Este proyecto no es el resultado de un partido»

La derrota de Salto Fútbol a manos de Colón en la tarde del domingo, implicó el final del objetivo: ingresar en el lote de cinco equipos de cara a la segunda rueda, ya entonces con el ascenso como objetivo. La ausencia de gol como factor desencadenante. En los dos últimos partidos de local sin goles a favor: derrotas ante Mar de Fondo y Colón, por el mismo registro de 1 a 0.

Lejos de amilanarse o sentir que nada ha sido rescatable y que el futuro puede convertirse en parte de la persistencia, el presidente de Salto Fútbol Club, LISANDRO ROSSI, tiró la primera señal desde el argumento en que se ampara.

«Si se cree que este proyecto es o pueda ser, el resultado de un partido o de una temporada no es lo correcto, todo lo contrario. Va más allá de un resultado o incluso no cumplir con el objetivo en esta temporada.

A falta de una fecha ya sin posibilidades de cumplir nuestro objetivo que era avanzar a la liguilla final para disputar puestos de ascensos y repesca.

Me quedo con todos los juveniles que se ascendieron estas últimas tres semanas al plantel de Primera, el amor propio y rebeldía que tuvieron con todo el apoyo de los más grandes. Ingresar al vestuario y ver la cara de cada uno, me deja tranquilo, lo dieron todo.

Desilusión y tristeza con incumplir el objetivo. A encarar con profesionalismo esta última semana y el encuentro del fin de semana próximo.

Luego, al día después ya trabajar pensando en la temporada 2023″

EN LA HORA DE

LOS JUVENILES

Las consagraciones de la Cuarta y Quinta División de Salto Fútbol Club. Después de una tregua desde hoy, el retorno a los entrenamientos, con la mira puesta en el Torneo Clausura. Ya estando clasificados para semifinales del Campeonato Uruguayo al obtener el torneo Apertura y siendo el puntero de la tabla acumulada en la sumatoria de ambas categorías.

Igualmente un fin que no es menor: el armado de las otras tres categorías en la que en el 2023, Salto Fútbol Club competirá. Juveniles B por un ascenso presentando ( Sub 14 – Sub 15 – Sub 16 ) más las dos categorías ya vigentes ( Sub 17 – Sub 19 ). Por lo tanto, más allá de no haberse contemplado el objetivo a nivel de Primera Divisionales, los planes de futuro, parte misma de la cita.