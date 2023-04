El consumo de carne vacuna en Brasil alcanza el nivel más bajo en 18 años debido al incremento del precio de compra

El aumento del precio de la carne en los últimos años ha tenido consecuencias en la dieta de los brasileños. El año pasado, el consumo de carne vacuna llegó a 24,2 kilogramos (kg) por habitante, el nivel más bajo desde 2004. El informe fue divulgado por la Consultoría Agro del Banco Itaú BBA. Según el documento, fue el cuarto año consecutivo de caída del consumo per cápita.



Según el informe, el consumo cayó incluso cuando la producción de carne aumentó un 6,5% el año pasado. En 2022 se sacrificaron 29,8 millones de cabezas, un 7,5% más que en 2021, pero el menor peso medio de las canales hizo que la producción de carne aumentara a un ritmo más lento.



El aumento de la producción, sin embargo, no se reflejó en menores precios al consumidor, siendo exportado el excedente. Del total de 7,9 millones de toneladas de carne bovina producida, el 65% (5,2 millones de toneladas) se consumió en el mercado interno y el 35% (2,85 millones de toneladas) se vendió en el exterior. Las exportaciones crecieron un 23,8% con respecto a 2021.



Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), la carne se encareció desde 2020. Ese año, el precio medio subió un 18%, impulsado por las compras a China. El aumento se desaceleró al 7% en 2021 y al 1,84% en 2022.



Para este año, el informe pronostica un aumento en la producción de carne y la demanda de exportaciones, pero no hace proyecciones sobre el consumo. Los datos de 2022 están en línea con las cifras oficiales de la Empresa Nacional de Abastecimiento (Conab).



Según la última edición del informe Meat Supply Board, divulgado por la Conab en febrero, la disponibilidad per cápita de carne vacuna en Brasil totalizó el año pasado 25,9 kg por habitante, el nivel más bajo desde el inicio de la serie histórica, en 1996. El indicador no mide el consumo, sino la oferta de carne en el mercado interno dividida por la población.



Para 2023, Conab proyecta disponibilidad per cápita de 26,3 kg, un 1,8% más que el año pasado. La producción de carne de vacuno, según las estimaciones, pasará de 8,49 millones a 8,75 millones de toneladas (+3%), y las exportaciones crecerán un 4%, de 3,02 millones a 3,14 millones de toneladas.