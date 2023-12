Juan Carlos Ambrosoni, político y politólogo

“Ponerme a consideración del pueblo el día de mañana será un gran desafío que pienso afrontar”

Con apenas 23 años de edad, esta semana culminó sus estudios recibiéndose de Licenciado en Ciencias Políticas, y unos meses antes fue elegido por sus pares como el Presidente de la Juventud del Partido Colorado a nivel nacional. Hijo del querido comunicador Juancho Ambrosoni, quien falleció muy joven, dejando a su esposa, Paula Viettro a cargo de la familia, cosas de las que hablamos con Juan Carlos Ambrosoni.

1. Empecemos por lo último, acaba de recibirse como Licenciado en Ciencias Políticas, ¿cómo ha sido esa experiencia?

– Lo primero es la satisfacción del deber y la meta cumplida de aquel joven que llegó con casi 18 años a Montevideo a la Residencia de los Conventuales en el Barrio Sur, después de cinco años de mucho sacrificio, de muchas horas de estudio, de alguna que otra frustración por algún parcial o examen perdido, se logró el objetivo que era tener la Licenciatura en un mundo que cada vez está más exigente en tener estudios terciarios.

2. ¿Qué sigue ahora?

– Todavía estoy definiéndolo. Por lo pronto, sigue otro año más en Montevideo trabajando junto al Senador Germán Coutinho, intentando cumplir las metas que tenemos con él en cuanto al sector Vamos Salto, definiendo qué vamos a hacer, si vamos a presentarnos a algo. Pero ahora vamos por las grandes metas, por la interna del Partido Colorado logrando que Tabaré Viera sea el candidato a Presidente de todos los colorados y por qué no en octubre pensar con una buena votación.

3. Hablando de metas cumplidas, ¿qué le está dejando esta experiencia de presidir a los jóvenes colorados de todo el país?

– Primero que nada es un gran orgullo, porque desde que me metí de lleno en política a mis 17 años me ha tocado vivir un año muy intenso siendo el presidente de la juventud de mi partido de todo el país. La verdad que desde mayo hasta ahora nos ha tocado vivir de todo, como organizar un congreso con más de 500 jóvenes colorados en Florida, organizar charlas y actividades en la Casa del Partido. Sin duda que lo más grande que hicimos como juventud ha sido esta gira nacional bajó el nombre “raíces, identidad y futuro”, con lo que hemos recorrido los 18 departamentos del interior del país, hablando, escuchando e intercambiando con los jóvenes colorados de todo el país, conociendo sus dinámicas, sabiendo que las experiencias de Treinta y Tres o Cerro Largo no son las mismas que las de Salto o Rivera o Montevideo, y en base a eso, seguir trabajando pensando en nuestro partido y en las elecciones que vienen. Hemos hecho amigos por todo el Uruguay con esta gira, pero lo fundamental ha sido poder conocer la realidad a nivel nacional, llevando y trayendo propuestas para nuestra juventud y nuestro partido.

4. El día que se recibió de politólogo lo vimos rodeado de amigos pero fundamentalmente de su familia, ¿qué es la familia para usted?

– La familia es todo. Quien me conoce de chiquito sabe que los primeros años de mi vida no han sido fáciles por la partida de mi padre, con el nacimiento de mi hermana con una discapacidad, que mi madre tuvo que afrontar todos esos problemas junto a dos chiquitos y así y todo salió adelante. Desde ese momento comencé a valorar ese sacrificio de mi madre. Luego llega Víctor Hugo, mi padrastro que es como un padre para mí, a mis 7 u 8 años. Transitar toda esa etapa yendo de menos a más pudiendo comprar el auto, después tener la casa, ver crecer a toda la familia y llegar hoy a este logro personal que es ser el primer profesional de la familia, es para mí una satisfacción y una alegría enorme, no solo por mí sino por ellos, que han hecho un gran sacrificio todos estos años, por eso este logro no es solo mío sino también de mi madre, que ha sido pilar fundamental en mi vida para que pueda suceder todo lo bueno que me pasa.

5. ¿Qué le quita el sueño?

– Me quita el sueño ir por los objetivos que me he trazado para estos próximos años, me quita el sueño ocupar algún cargo en política, también postularme a algo y poder representar a la población el día de mañana. Son procesos dinámicos que llevan sus años, pero que puede ser ahora o dentro de 5 años, no lo tengo definido, pero pienso afrontarlo como a todo desafío. Me he preparado desde mis 17 años para este momento, pienso humildemente que vengo haciendo un buen camino adquiriendo además aquellas herramientas que me permitan estar capacitado para ocupar algunos lugares donde quisiera estar. No me creo más ni menos que nadie, pero hoy tengo una formación profesional que me permitirá tener otra ventaja frente al resto. Ponerme a consideración del pueblo el día de mañana será un gran desafío que pienso afrontar, y por qué no, soñar con algún día ser el Diputado por Salto o Edil en una etapa previa o en algún cargo de gobierno para aplicar todo lo que he venido aprendiendo en estos años y volcar mi conocimiento al pueblo.

6. Y con esa visión política que manifiesta, ¿cómo ve hoy a Salto?

– Veo a una ciudad triste, donde no pasan cosas y está en el podio de la desocupación. Una ciudad donde un Intendente está haciendo campaña en todo el país menos en su departamento, donde tendría que estar ejerciendo la gobernanza. Es una ciudad que tiene todo para explotar, que tiene termas, citricultura, una muy buena infraestructura, que tiene deporte, tiene todo para volver a ser la ciudad y la capital del interior que fue. Pero bueno, hemos desaprovechado unos cuantos años junto a alguien que eligió el pueblo para que desarrolle una función que no viene haciendo de buena manera sino todo lo contrario. Se ha dedicado más a lo personal que a lo colectivo, por eso quiero tener la oportunidad el día de mañana de poder contribuir a mi departamento para que salga adelante. Y este compromiso que asumo no es solo con mi departamento sino que es para todo el país.

7. Alguien ha dicho que nadie puede llegar a ser feliz del todo si antes no sufrió, para así notar la diferencia. Por el relato de su vida se aprecia que ha pasado por todos esos estados, ¿hoy es feliz?

– Siempre sentí que fui feliz, siempre. Todos en la vida tenemos altibajos, a mí me tocó cuando era chiquito con 5 o 7 años cuando perdí a mi padre, pero eso no lo viví como un obstáculo a ser feliz porque he tenido una gran familia que me ha llenado de afecto, unos amigos que han sido invaluables, tengo una barra de amigos grande que está todo el día conmigo, que me acompaña, apoya y que ha sido contención en algunos momentos, pero en general he sido muy feliz. Pero como todo, cuando nos pasa algo, tenemos momentos tristes. En mi caso, que tengo a mi hermanita Alfonsina y la ves pasar por algunos momentos límites por su discapacidad, vas creciendo con esas experiencias. Con todo esto, si pongo todo en la balanza, termino concluyendo que he sido muy feliz en mi vida.

8. Aprovechando su profesión, ¿cómo analiza el futuro del país?

– Este año que viene va a ser fundamental porque se elige el destino de los próximos 5 años del país, donde deberemos elegir entre el continuismo o volver al Frente Amplio con un estilo de gobierno distinto al que tenemos. Entiendo que será una campaña muy reñida entre las dos coaliciones, donde el margen del que gane en noviembre será por muy poca diferencia, no sé si como en la última elección donde la diferencia fue de solo 35 mil votos, pero el gobierno de los próximos 5 años se va a definir por muy pocos votos. Espero que sea una campaña honesta, sé que hay mucho en juego, sé que hay gente que juega sucio, pero que esa grieta, que por ejemplo existe en Argentina, y que acá se quiere formar, espero que no empiece a gestarse. Quien tenga que gobernar en los próximos 5 años tendrá muchos desafíos, como el de tener que aggiornarnos a un mundo cada vez más dinámico.

9. Hablando de la grieta, quitémosle presión, salgamos de lo político y pasemos a un aspecto futbolero. Supongamos que cuando vuelva a Salto se encuentra que dos personas lo están recibiendo en la puerta del ómnibus, uno es Víctor Hugo Solís (hincha de Peñarol) y el otro es Germán Coutinho (hincha de Nacional), ¿a quién abraza primero?

– (Piensa) Busco a mi mamá, que siempre está, y la abrazo a ella (risas).

10. La última palabra es suya…

– Para expresar mi deseo de ver contentos a los que me quieren ver contento, de ver felices a quienes me quieren ver feliz. El deseo de seguir rodeado de estos afectos invaluables para mi vida. El deseo de que prosperemos como sociedad y como departamento. El deseo de seguir forjando más oportunidades para todos. El deseo de celebrar los 20 años del sector político que me ha formado que es Vamos Salto y el deseo que el año que viene se cumplan los objetivos personales pero principalmente los colectivos que tenemos con nuestras agrupación, con nuestro precandidato y con el Senador Coutinho.