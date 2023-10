Condenados por diferentes hechos delictivos

Hurto en una obra

En la fecha 04 de agosto del corriente año se presentó en Seccional Policial un masculino de 43 años de edad dando cuenta que estarían realizando una obra zona céntrica; próximo a la hora 07:30 al llegar a su lugar de trabajo constata el daño del candado, la cerradura del contenedor, el hurto de dos tablones, dos palas, un pico, tenazas, corta fierros, maceta, tablas de encofrado, clavadores de 2×2 metros.

De acuerdo a información colectada y analizada por personal de Dirección de Investigaciones se realizó la detención de un masculino de 34 años de edad quien no estaría ajeno al hecho.

Culminadas las actuaciones en Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Segundo Turno de Salto condeno a L.E.M.A como autor penalmente responsable de un delito de hurto, a la pena de cinco (5) meses de prisión, con descuento del tiempo de detención sufrido y de su cargo las accesorias legales de rigor (art. 105 lit. E del C.P.).

Por hurto de una moto

En la fecha 28 de septiembre del corriente año se presentó en Dirección de Investigaciones una femenina de 20 años de edad dando cuenta que a la hora 14:30 dejó su moto marca BACCIO PX125F color roja, sin empadronar estacionada en la intersección de calles Uruguay y Juan Carlos Gómez; al ir a ocuparla próximo a la hora 15:10 se percató de que la habían hurtado.

De acuerdo a información colectada y analizada por personal de Dirección de Investigaciones se realizó la detención de un masculino de 28 años de edad quien no estaría ajeno al hecho.

Culminadas las actuaciones en Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Segundo Turno de Salto condeno a N.H.B.P , como autor penalmente responsable de un delito de hurto agravado, a la pena de trece (13) meses de prisión, con descuento del tiempo de detención sufrido y de su cargo las accesorias legales de rigor (art. 105 lit. E del C.P.).

Dos allanamientos por venta de estupefacientes.

De acuerdo a información colectada y analizada por personal de Área Investigativa donde surge que en una vivienda ubicada en calle Treinta y Tres Orientales a la altura del 600 y en calle 8 de octubre a la altura del 600 se dedicarían a la venta de sustancias estupefacientes, por lo cual se inicia una investigación.

Muñidos de orden de allanamiento solicitada por Fiscalía de 3er Turno, expedida por Juzgado de 4to Turno, en la fecha 01/10/2023, se realizaron dos allanamientos en conjunto; personal de Área Investigativa con apoyo de Personal de GRT concurren a la vivienda ubicada en calle Treinta y Tres Orientales. Una vez en el lugar se le pone en conocimiento de la correspondiente orden de allanamiento a un masculino de 33 años de edad y se procedió a su detención, además se procedió a la detención de un masculino de 63 años de edad y a la demora de un masculino de 20 años de edad. Se realizó una minuciosa inspección en el domicilio finalizando con la incautación de:

-1 celular marca Iphone, color Blanco.

-1 (un) teléfono celular marca Samsung, color Negro.

-1 (un) teléfono celular marca ZTE, color Gris.

-1 (un) teléfono celular marca ZTE, color Negro.

-1 (una) Notebook marca HP, color Gris.

-4 (cuatro) mesas de pool con 15 bolas cada una.

-12 (doce) palos de tacos de pool

-9 (nueve) máquinas de juegos.

Se hizo presente en el lugar Sub Director de Investigaciones y personal de Policía Científica para relevamiento.

Se dejó en calidad de depositario, dentro de la finca los siguientes objetos:

-4 (cuatro) mesas de pool con 15 bolas cada una.

-12 (doce) palos de tacos de pool

-9 (nueve) máquinas de juegos.

Conjuntamente se realizó el allanamiento en la vivienda ubicada en calle 8 de octubre, una vez en el lugar la vivienda se encontraba sin moradores; en presencia de una testigo se procedió a realizar a una minuciosa inspección en la cual se logra incautar la suma de $U12.450 (doce mil cuatrocientos cincuenta pesos uruguayos), USD 97 (noventa y siete dólares americano) un reloj de color dorado marca ORIENT (dañado), bolas de billar, sustancia color blanco, cuadernos, una agenda, un sobre y una carpeta.

Culminadas las actuaciones en Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Cuarto Turno de Salto, condenó a R.C.B.G como autor responsable de un delito continuado de tráfico de sustancias estupefacientes prohibidas en la modalidad de negociación a la pena de 2 (dos) años y 3 (tres) meses de penitenciaria efectiva, con descuento de la preventiva sufrida y siendo de su cargo el pago al Estado de los gastos de alimentación, vestido y alojamiento de acuerdo a lo preceptuado por el art. 105 lit. E del CP.

A N.A.C.DJ. como autor responsable de un delito de encubrimiento especialmente agravado a la pena de 20 (veinte) meses de prisión, que se sustituye por libertad a prueba (Ley 19,889) consistiendo sus obligaciones en: a. residencia en su domicilio denunciado b. Sujeción a la orientación y vigilancia permanentes de la OSLA; c. Presentación en la Seccional Policial de su domicilio 1 (una) vez por semana sin permanencia. d. prestación de servicios comunitarios: la obligación de cumplir las tareas que se le asignen, teniendo en cuenta su aptitud o idoneidad, en organismos públicos o en ONG, cuyos fines sean de evidente interés o utilidad social. Estas medidas serán de 2 (dos) veces por semana y no podrán sobrepasar las 2 horas diarias, por el término de 10 (diez) meses. e. ejercicio de una profesión, oficio, empleo, arte, industria o comercio bajo las modalidades que se determinen en el plan de intervención. f-arresto domiciliario nocturno de 22 a 06 horas por el plazo de 10 (diez) meses.

Se dispone la confiscación de la notebook, quedando a disposición de la JND), comunicándose Asimismo se dispone la confiscación de los celulares incautados.

Se dispone la confiscación de las sustancias incautadas remitiendo a ITF para su análisis y posterior destrucción.

Siniestros de transito.

Apolón y Concordia

Próximo a la hora 03:00 de ayer se toma conocimiento que en avenidas Apolón de Miebeck y

Concordia se habría registrado un siniestro de tránsito en el cual el conductor de una motocicleta llevando la compañía de una femenina, pierde el dominio del vehículo e impacta contra una columna del ornato público. Efectivos de la Brigada de Policía de Tránsito y del PADO se constituyeron en el lugar indicado observando a la llegada a dos personas caídas en vía pública y más adelante de ellos una moto marca Baccio modelo PX110 sin matrícula, por lo que solicita de inmediato atención médica, concurriendo unidad de UCMS, donde el médico a cargo asiste los mismos, diagnosticando en forma primaria al conductor “Poli traumatizado con fractura de miembro inferior derecho” y a quien viajaba de acompañante “Poli traumatizada TEC sin pérdida de conocimiento con traumatismo de miembro superior e inferior derecho”, siendo ambos trasladados a emergencia del Hospital Regional Salto. Concurrió Policía Científica.

José Batlle y Ordóñez y José E. Rodó

Próximo a la hora 07:30 de ayer personal policial concurre a la intersección de las Avenidas José Batlle y Ordóñez y José E. Rodó por un siniestro de tránsito entre dos motos, en el lugar se entrevistó con la conductora de la moto YUMBO MAX de 37 años de edad quien manifestó que circulaba por Avenida José Batlle y Ordóñez de este a oeste, estando realizando el cruce con Avda. José E Rodó, dentro de la rotonda es colisionada por otro birrodado cayendo al pavimento ambos conductores y resultando lesionada. El masculino conductor se levanta y se retira del lugar en otro birrodado, dejando en el lugar de los hechos su vehículo. Acudió unidad de emergencia médica, donde el médico a cargo asiste a la femenina, diagnosticando en forma primaria “Politraumatizada, traumatismo cerrado de tórax”, siendo trasladada a emergencia del Hospital Regional Salto. Se trabaja.

Herrera y Obes y Joaquín Suárez

Próximo a la hora 15:25 de ayer personal policial concurre a la intersección de calles Herrera y Obes y Joaquín Suárez por un siniestro de tránsito entre una camioneta y una moto, en el lugar se entrevistó con la conductora de la moto de 19 años de edad quien manifestó que circulaba por calle Herrera y Obes de oeste a este, al llegar a la intersección con calle Joaquín Suárez colisiona con una camioneta conducida por una femenina de 26 años de edad quien se encontraba embarazada, resultando ambas lesionadas. Acudió al lugar unidad de emergencia médica, donde el médico a cargo asiste a la femenina de 26 años de edad, diagnosticando en forma primaria “poli-traumatizada leve”, siendo trasladada a emergencia del Hospital Regional Salto, a la conductora del birrodado “poli-traumatizada, con traumatismo de brazo izquierdo”, trasladada a Centro Médico de Salto. Se trabaja.

Siniestros de transito del domingo a la tarde

Silvestre Blanco y Julio Delgado

A la hora 15:05 en la intersección de las calles Silvestre Blanco y Julio Delgado se registró

un siniestro de tránsito entre un auto Volkswagen Gol y una moto Baccio P110, como consecuencia del accidente resultaron las ocupantes del birrodado lesionadas. Acudió al lugar unidad de emergencia médica, donde el médico a cargo asiste a las mismas, diagnosticando en forma primaria

a la conductora una femenina mayor de edad “Poli traumatizada TEC sin pérdida de conocimiento, con probable ruptura de tendón de Aquiles” y a su acompañante una femenina también mayor “Poli traumatizada, traumatismo de pelvis lado derecho”, siendo ambas trasladadas a emergencia del Hospital Regional Salto. Por otra parte, quien guiaba el restante vehículo un masculino mayor de edad resulto ileso. Trabajaron personal PADO y de Brigada de Policía de Tránsito.

Paraguay y Luis Alberto de Herrera

A la hora 18.30 de en avenida Paraguay y calle Luis Alberto de Herrera se registró un siniestro de tránsito entre un auto Ford Escord y una moto Yumbo Max 110, como consecuencia del accidente resulto la conductora del birrodado lesionada. Acudió al lugar unidad de emergencia médica, donde el médico a cargo asiste a la misma, diagnosticando en forma primaria “Fractura de miembro inferior izquierdo”, siendo trasladada a emergencia del Hospital Regional Salto. Por otra parte, quien guiaba el restante vehículo un masculino mayor de edad resulto ileso. Trabajo Brigada de Policía de Tránsito.

. Accidente laboral.

Próximo a la hora 15:50 de ayer personal policial concurre a una quinta de ubicada en Villa Constitución por un accidente laboral, en el lugar una femenina de 51 años de edad que se encontraba trabajando en una quinta de una empresa local se habría caído desde una zorra resultando lesionada. Acudió al lugar ambulancia de policlínica local, vista por el médico local diagnostica en forma primaria “fractura desplazada de tibia-traumatismo miembro inferior izquierdo”. Se trabaja