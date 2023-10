LA GRANJA AL DIA

PANTALLAZO HORTICOLA

Casi en el fin de la zafra hortícola 2023, balance en opinión de experto

Dialogamos con el Ing. Agr. Miguel Baldasini, y nos brindo un Pantallazo a modo de balance de la zafra hortícola de invierno que está llegando a su fin en su condición de productor-empresario, multiplicador de variedades para el INIA, y profesional asesor de productores de la zona y la región. Esto nos decía a nuestras consultas:

¿Qué balance en perspectiva le deja la zafra 2023?

Si la comparamos con años anteriores, una zafra mediocre, baja, pobre, en cuanto a precios, en cuanto a calidad. El rendimiento en tomates, en morrón, fue bueno, fue suficiente la producción, pero los precios y las calidades no fueron tan buenos, en esos rubros. En frutillas, fueron rendimientos relativamente bajos en algunos momentos; y, los precios medios, bajos, no hubo; nada que ver con años anteriores. Y la cebolla, estamos cosechando la cebolla temprana y estamos con calidades muy bajas, calidad mala, mucha cebolla doble, cebolla chica. Un año con respecto a calidades de cebollas bastante malo. De precios bajos, hay mucha cebolla en la vuelta y al ser la calidad inferior, menos precio todavía.

¿Haciendo lo mismo, con el esmero que caracteriza al productor salteño, a que se debe el nivel bajo de calidad?

A factores netamente ambientales, tuvimos un invierno muy, muy, atípico. Con temperaturas de hasta 30º, es mucho; y eso a muchos cultivos los afecto, los afecto para mal. Porque a veces, hay otros cultivos donde no es tanto, pero a la cebolla es un cultivo que más afecto. Y a la frutilla, a veces en la formación de flores; y eso en la fisiología de la planta… son malas esas temperaturas. Con días cortos y temperaturas muy altas, a veces hacia 30º y al otro día tenías 0º, esos picos de temperatura afecto todo, el crecimiento, el desarrollo, la formación de flores, los frutos. Entonces eso influyo en la calidad de lo que hemos cosechado y estamos cosechando. Pero principalmente en cebollas, los otros rubros en algún momento salió buen tomate, buen morrón, pero el año no acompaño en precios en esos rubros, y no acompaño en frutillas.

¿Y con respecto a precios?

Si vamos en general en todos los rubros, es un año mediocre, básicamente bajo, pobre, porque no hubo picos de precios como había en otros años, no existieron. Un morrón rojo que valía $2.000 nunca llego. El tomate que valía $1.000 una plancha nunca se vio y no se va a dar, tampoco. No están las condiciones dadas para que se dé, el país está mal, no es solo por condiciones ambientales, hay muchas cosas que influyen en el precio final. Y estamos sabiendo que la población está pasando por un momento malo, venimos mal; y. castigados por la Argentina; y, hace que los precios estén más bajos de lo que tenían que estar.

Usted es productor y como profesional, asesor ¿estos niveles de precios como están respecto a los costos productivos? ¿Cuál es la situación?

Y la situación es que el productor que cosecho relativamente bien y pudo llegar a un numero de rendimiento adecuado, más o menos, va a andar empatando. Muchos van a perder plata. Los costos están muy altos y al tener precios bajos, peor. Está muy alto todo, sale muy caro. Usted va a comprar cualquier fertilizante, cualquier cosa, está muy caro. Y los ingresos son en peso y compramos en dólares, si bien el dólar ha bajado un poco, nos favoreció un poquito ahí, igual no llega a emparejar, porque los números (precios) no ayudaron en nada. No vamos a llegar, aunque a veces pasa alguna cosa rara, estamos casi que en noviembre.

¿Eso lleva a que van a quedar productores por el camino?

No sé si van a quedar por el camino, a veces se endeudan un poco más, a veces se achican un poco más, hay gente que para no tener un presupuesto muy alto planta menos, hay varias formas. Hay productores que caen, alguno puede caer, es porque se terminan desanimando. A veces desanima, trabajar todo el año para no ganar nada, entonces es preferible ser empleado, tienen menos riesgo alto. Es todo un tema, no voy a decir que van quedar muchos productores, eso el tiempo lo va a decir. Pueden recibir alguna ayuda, más de las que ya hay. Veremos. Ahí no le sabría decir.

Por rubros, más enfocados ¿el balance en frutillas es . . . ?

Le diría que malo, excepto casos muy puntuales, le diría que malo. Por bajo precio y bajo rendimiento.

¿Tomates?

Tomates le diría que en general no fue bueno en precios, pero anduvo bien en rendimientos.

¿Morrones?

Morrones, más o menos como el tomate. Con muy buenos rendimientos, ni un año espectacular ni un año desastroso. Le diría que rubros complicados son frutillas y cebollas.

¿Zapallitos, berenjenas, chauchas?

La berenjena no fueron buenos los precios, el zapallito hubo un pico ahí, pero … como el maíz. Solo productores de zapallitos no hay, un productor neto de zapallitos; solo en Constitución, acá no hay muchos. No fue tan malo.

¿Cuál es la expectativa con lo que viene en noviembre boniatos, Kabutia, calabacín?

Bueno, eso son los rubros que están en el pico, vamos a ver qué pasa. La contracara de todos los demás, yo no hago boniatos, pero fue un año espectacular por los números. Vamos a ver qué pasa este año.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 26 de Octubre del 2023: La actividad de la jornada registró una mayor afluencia de público comprador que con respecto al inicio de la semana, si bien se mantiene el levante reducido de mercadería debido a la proximidad del fin de mes. Se registraron descensos en los precios de referencia de tomates, pepino, morrones, ajíes catalanes, habas, perejil, frutilla, durazno y melón. Hubo incrementos en los valores de papa, zapallito, zucchini y pera William’s Como novedad se registraron los primeros ingresos de sandía Baby y maíz Dulce proveniente del litoral norte.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 21 al 27 de Octubre del 2023

Inicia la zafra de frutas y hortalizas estivales

Aparecen en la plaza mayorista las primeras partidas de melones, sandia y maíz dulce.

Frutas de huerta: Esta semana se observaron las primeras partidas de sandías, de la variedad Baby, procedentes de cultivos protegidos en el litoral norte. En melón se ha notado un aumento significativo en su disponibilidad, con tamaños más grandes y un mejor estado de madurez en buena parte del volumen, junto con aromas agradables. Sin embargo, debido a la alta humedad en la zona norte, causada por las intensas precipitaciones, algunos frutos presentan pudriciones en el cáliz, lo que ha ejercido presión a la baja en los precios. La oferta de frutillas continúa aumentando semana tras semana, con mayor volumen de partidas de la zona sur en comparación con las del norte. Es probable que la próxima semana los precios de las frutillas experimenten una fuerte presión a la baja.

EMILIO GANCEDO