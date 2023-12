Con un suplemento impreso, Radio Libertadores celebra al IPOLL en sus 150 años

Este año que va llegando a su fin, es realmente histórico para el Instituto Politécnico Osimani y Llerena, y para la educación uruguaya en general dada la importancia de esta institución para el país. Cumple nada menos que 150 años de vida. Y es con ese motivo que Radio Libertadores ha decidido, por primera vez, editar un suplemento en papel.

Es un trabajo periodístico dirigido por Jorge Pignataro, con 64 páginas que incluyen alrededor de 30 entrevistas a docentes (actuales y retirados), ex funcionarios, ex alumnos, etc., además de crónicas y fotografías.

Se trata de un homenaje al liceo y de un obsequio de fin de año a la población salteña, ya que no tendrá costo alguno sino que será de distribución gratuita. Esto ha sido posible gracias al invalorable apoyo de varias empresas de Salto, entre ellas Diario EL PUEBLO, que ha querido sumarse a la propuesta y apoyarla.

Quien desee tener un ejemplar del suplemento, puede pasar esta semana entrante por la propia radio (Uruguay 1416) de lunes a viernes, entre las 10 y las 11 de la mañana, horario en que se emite el programa El Faro.

Cuando el IPOLL cumplió 50 años, así como cuando cumplió los 100, se editaron álbumes conmemorativos que todavía hoy muchos salteños conservan en sus hogares como una verdadera reliquia. Esa es la idea también ahora, con este suplemento por los 150 años.

COMPROMISO Y ALEGRÍA

En la página 2 se lee: “Por lo que significa a corto, mediano y sobre todo a largo plazo, la inauguración de un instituto de enseñanza es uno de los acontecimientos más importantes para cualquier sociedad. Que exactamente 150 años atrás haya abierto sus puertas el primer liceo oficial en el interior del país, no es un dato menor. Para los salteños, significa además el orgullo genuino de decir que eso ocurrió aquí, que fue esta tierra la que dio lugar al Liceo N° 1 Instituto Politécnico Osimani y Llerena. Es entonces un acontecimiento para recordar, revalorizar y celebrar en su justa dimensión.

Por todo ello, Radio Libertadores ha sentido, naturalmente, el compromiso y la alegría que impulsaron este homenaje y se propuso recoger la voz de quienes durante varios años estuvieron al frente de distintas áreas del liceo.

El papel y la tinta, la palabra escrita y las fotografías parecen el medio más adecuado para dar cuenta de tan significativa conmemoración.

Pero la alegría de hoy no solo es fruto de ver estas páginas impresas; proviene también de haber comprobado, día a día, un gran apoyo que se prolongó durante el tiempo que demandó el trabajo periodístico: apoyo incondicional de entrevistados, auspiciantes y muchas personas e instituciones más que lo hicieron posible. Vaya a todos un sincero agradecimiento.

El Liceo Departamental de Salto cumple nada menos que un siglo y medio de vida. Aportar a Salto una serie de testimonios sobre su quehacer educativo, que de otra forma tal vez se perderían, ha sido la meta trazada. Haber llegado a ella, es hoy nuestra gran satisfacción”.