Congreso Nacional de Ediles convocará a los Ministros de Economía y de Relaciones Exteriores para dialogar sobre políticas de frontera

Ante propuesta de Edil salteño

Anoche sesionó la Junta Departamental de Salto, donde EL PUEBLO tuvo la oportunidad de dialogar con el Edil oficialista Juan Pablo Rocca, quien planteó ante la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles reunida en Paysandú, la necesidad que se discutan políticas de frontera para la zona litoral con Argentina. Es así que tras su exposición, se decidió convocar a la próxima reunión del Congreso Nacional de Ediles el 24 de junio a la Ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche y al Canciller de la República Francisco Bustillo.

EDILES Y POLÍTICAS DE FRONTERA

“Estamos con mucha ilusión –comenzó explicando Rocca a EL PUEBLO- por el desafío que planteamos en lo que era el Congreso Nacional de Ediles. Está claro que no es potestad de la Junta Departamental asumir esta responsabilidad en lo que refiere a legislar sobre políticas de frontera, pero entendimos que desde hace dos años que es cuando el Congreso Nacional de Ediles se transforma en ley y tiene un carácter muy similar a lo que es el Congreso de Intendentes, si bien sus resoluciones no son vinculantes, sí genera en cambio un mecanismo donde los Ediles por primera vez tienen relacionamiento directo con los organismos nacionales. Por ejemplo, me ha tocado estar cuando estuvo (Leonardo) Cipriani, Adrián Paz, (Nicolás) Chiesa, que son autoridades que van a las comisiones del Congreso de Ediles y hacen una devolución de los temas. Por lo tanto, es un paso estar cerca, luego si te escuchan o no es otro tema, pero por lo menos esa famosa premisa de que tratamos de ser la caja de resonancia y llevar los problemas directos a los lugares donde se toman las decisiones, es dar un paso más en lo que es la tarea legislativa”.

“Dentro de los temas que se presentaron en Paysandú en el Congreso, una de las mociones fue la lectura de la propuesta que hicimos que pasa por generar un espacio de acercamiento mediante el Congreso Nacional de Ediles con la Ministra de Economía Azucena Arbeleche y con el Canciller Francisco Bustillo, que son los Ministros que tienen las mayores potestades sobre este tema. Esto nace porque sentimos que cuando se hizo en Salto la reunión de la Mesa Permanente, era una oportunidad importante para que Álvaro Delgado, que es el número dos del gobierno, diera una señal política, pero sentimos el trago amargo que se desperdició ese momento de contar con la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles en Salto. Fue cuando decidimos que Paysandú sería el siguiente objetivo, por eso pusimos todas nuestras energías en nuestro planteo. El gran logro es que no lo hayan archivado, porque podrían habernos dicho que el tema en cuestión no era competencia de los Ediles sino de los Diputados o del Congreso de Intendentes. Pero los demás partidos políticos también estaban preocupados por el tema precios, como lo demuestran las propuestas de blancos y colorados”.

“El tema políticas de frontera hay que dividirlo en dos grandes áreas; una, que son los beneficios para las empresas, pequeñas, medianas y micro, y otra, el tema precios como tal para aliviar el costo a la gente. Ahí claramente chocan dos teorías, una que dice que si alivianamos el costo de las empresas luego se trasladará a los precios, no es a lo que adherimos nosotros. Y hay otra que dice que hay que actuar directamente en el precio. Para eso hay que generar una batería de medidas, incluso incorporar lo que son las microimportaciones, que es algo en lo que hasta ahora nadie ha intentado avanzar, teniendo así una incidencia más directa que no depende estrictamente de si la empresa se acoge o no al beneficio, que por cierto, no son muchas las que lo están haciendo”.

“Estamos hablando de una situación donde el comercio se está viendo deteriorado, lo que deriva a una caída y deterioro de la mano de obra. Se está viendo una problemática que si no se toman medidas nuevas, que es una de las cosas que nosotros proponíamos, porque nunca había pasado de superar 150% la diferencia cambiaria. Siempre tuvimos cuando mucho un 50% como algo excepcional, entones ya se tenía como un recetario de medidas, pero en estas circunstancias no, acá hay que empezar a estudiar y a innovar medidas sobre una diferencia cambiaria que es insalvable en algunos casos”.

“Es así que se va a invitar a la Comisión de Asuntos Internacionales a la Ministra Arbeleche y al Canciller Bustillo para el fin de semana del 24 de junio aprovechando que se hace en Montevideo. Será un logro de los ediles en este tema tan delicado dar el puntapié para que un Ministro pueda intercambiar ideas y dar su opinión y ver cuáles son las perspectivas desde el gobierno nacional en materia de políticas de frontera”, concluyó Rocca.