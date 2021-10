«Cada gol tiene un sabor especial: ninguno es en vano»

Cuando fue naciendo la pasada década, ALEXANDER PÍRIZ llegó a Universitario.

En el primer año, costó amoldarse, pero a partir del 2014 con la llegada de Ramón Walter Rivas a la Dirección Técnica, para el «Ale» todo se alteraría a favor.

Desde el nuevo dibujo ofensivo, la eficacia ganando espacios. La consolidación roja y campeona, para que el exdelantero de Saladero, Hindú y Barcelona, fuera revelando el poder de quien decide a partir de la vocación. Entonces, definitivamente el domingo que pasó, no fue un domingo más, porque el gol a Deportivo Artigas, implicó el gol número 100 con Universitario. Es el máximo anotador en la historia de los rojos, superando con creces a quienes en el tiempo rubricaron esa condición.

Los nombres lejanos de Jorge Correa, Carlos Roux, Ramón Osvaldo de Mattos, Carlos Alberto Magone y Emanuel Priario, tan solo entre otros. Pero Alexander perforó barreras de estadísticas que se tornan amarillentas en el tiempo.

El «Ale» ahora….a luminosidad plena.

«Cuando repaso todos estos años, llego a la conclusión que cada gol que uno convirtió tiene un sabor especial; ninguno es en vano.

En algún momento del partido, significado que tuvo y no faltó. Pero es verdad que uno recuerda más aquellos que incidieron en partidos definitivos, como en los Campeonatos Salteños o en el Torneo de OFI.

Tengo la alegría propia de quien llegó a una cifra que en la estadística puede importar para el club, pero en lo personal no me queda menos que reconocer a los compañeros de equipo. Uno no está solo y es parte de una idea colectiva. Yo puedo tocarla al gol, pero alguien fue el autor del pase. ¿O no es así? Los 100 goles están, pero digo que en esto del fútbol no hay que estancarse y lo que viene es el partido del miércoles y el fin es ese. Con Universitario estamos en carrera. No pensamos tanto en ganar la primera rueda, hasta por una cuestión de ventaja de otros equipos.

Pero sabemos cuál es la idea, como defenderla y aplicarla. Universitario no tiene en la historia un tricampeonato. El objetivo tiene que ser ese»

Domingo 24 de octubre de 2021. En la cancha de Ceibal, jugando por la octava fecha del Campeonato Apertura de Primera División. Frente a Deportivo Artigas como opositor.

El golero fue Áxel Rodríguez. El goleador: Alexander Píriz. El que llegó al registro centenario.

Es seguro….que la historia no olvidará.