Carlos Ríos desde Ecuador a EL PUEBLO: «eso es amor al fútbol y los compañeros»

El caso de Abel Pereira: 160 kilómetros por día para jugar en la Agraria.

En página 16 de la edición de la víspera de EL PUEBLO, la situación que genera el futbolista ABEL PEREIRA, uno más en el plantel de mayores de la Liga, para ser revelada primero y como eje de reflexión después. Después de todo, no es tan normal que un futbolista consuma 160 kilómetros diarios a bordo de una moto, para desarrollar una práctica de fútbol.



Pero Abel lo hace y quienes son parte del plantel y del propio núcleo de mando de la Agraria, admiten la generosidad del esfuerzo del jugador. El reconocimiento no falta, y la difusión no fue menor a través de las plataformas de EL PUEBLO en Internet.Por ejemplo, en el caso de CARLOS ALFREDO RÍOS, salteño, ex futbolista de Ferro Carril, Peñarol de Montevideo y Liga Deportiva Universitaria de Quito. Su apunte de pocas palabras, sin embargo se transforma en valoración encendida.Dice el «Rabito» Ríos: «Formidable: eso es amor al fútbol y los compañeros».Desde Emiratos Árabes, HUGO QUEVEDO, salteño también, entrenador de goleros e integrante del Cuerpo Técnico que lidera Jorge «Polilla» Da Silva, potencia el elogio para Abel Pereira y en la misma medida lo plantea, MARTÍN TEXEIRA, el ayudante de campo de Miguel Villarruel en el combinado agrario, «porque no hay dudas que se trata de una adhesión para resaltar».A su vez, surge desde España, la lectura de la nota por parte de VÍCTOR MEDEIROS, el ex goleador de River Plate y Palomar en la Liga Salteña de Fútbol. Abel Pereira es uno de los delanteros centrales y fue titular en el juego de primera hora en el pasado sábado ante Litoral en Paysandú.

LA LIGA DE QUITO EN 1969- En el centro del ataque de Liga Deportiva Universitaria de Quito, Carlos Alfredo Rios Roux, el «Rabito» que se iniciara futbolísticamente en Ferro Carril, para luego poner proa a Montevideo y ser uno más en el Peñarol de finales de esa década.