Colegiados de la OFI no arbitrarán en Bella Unión hasta que no sancionen a los agresores, denuncian que es el segundo hecho violento en lo que va de la copa en el » Walter Martínez Cerrutti «

La nota de la Asociación Intergremial de Árbitros de Fútbol (AIAF) que se dio a conocer,señala que el gremio no actuará en el Estadio » Walter Martínez Cerrutti» de Bella Unión hasta tanto no se apliquen duras sanciones debido a los hechos ocurridos, donde agredieron a la terna riverense encabezada por Sandro Luis Calistro

Ferreira .

La nota dirigida al presidente de OFI, Mario Cheppi donde señala ;» Por intermedio de la presente informamos a usted y al resto del ejecutivo que usted preside, los hechos de violencia acontecidos en el Estadio » Walrer Martínez Cerrutti » de la ciudad de Bella Unión , el día sábado 12 del corriente entre las selecciones de Bella Unión y Tacuarembó en categoría sub 17 por la Copa Nacional de Selecciones de OFI, donde fuera agredida la terna arbitral y la guardia policial al salir hacia vestuarios, por parte de la parcialidad de Bella Unión , lanzando piedras y latas de cerveza , impactando una piedra en la cara de uno de los árbitros a la altura del caballete nasal ocasionándole un corte y una lata de cerveza golpea el pecho de otro integrante de la terna, también es agredido un guardia policial con una piedra a la altura de la rodilla , cayendo al piso y siendo este ingresado a zona de vestuarios por parte de sus compañeros.-Lo acontecido el día sábado 12 en dicho Estadio deja más que claro la falta de control sobre el público que ingresa el escenario deportivo.

Ingresaron con bebidas alcohólicas lo cual queda más que claro por la cantidad de latas de cerveza tiradas hacia la terna arbitral y la guardia policial .-Es el segundo hecho de violencia que se produce en este Estadio en lo que va de la Copa Nacional de Selecciones .-Por todo lo expuesto anteriormente, la Comisión Directiva de AIAF resuelve repudiar todo hecho de violencia y solidarizarnos y apoyar a los compañeros agredidos y la guardia policial .

Esperamos las más duras sanciones para con este tipo de hechos de violencia por parte de la Organización del Fútbol de Interior, teniendo ésta todos los elementos a su alcance para poder actuar con firmeza ante este tipo de sucesos ( denuncia en actas del encuentro, fotos y videos de todo lo ocurrido ).-La AIAF no dispondrá de árbitros para este escenario deportivo hasta tanto no se expida el Tribunal de Penas.-Estamos en sesión permanente y no descartamos posibles medidas a tomar.-

Estamos siempre dispuestos a luchar para erradicar todo tipo de violencia de nuestro querido fútbol del interior » Firman la carta el presidente de la Asociación Intergremial de Áribitros de Fútbol , Carlos Sotelo y Nancy Ripoll, secretaria.- ( fuente Diario NORTE , de Rivera).

La roja sub 17 juega hoy en el «Goyenola» por semifinales

Buscando revertir el resultado del Estadio » Walter Martínez Cerrutti » y clasificar a la final, la selección sub 17 de Bella Unión juega esta noche en Tacuarembó ante los juveniles locales .-Como se recordará , en suelo cañero fue victoria de Tacuarembó por 2 a 0.-

DETALLES- HOY SÁBADO 19 DE MARZO

ESTADIO » RAÚL SATURNINO GOYENOLA «- HORA 21,30

SUB 17 – TACUAREMBÓ Vs. BELLA UNIÓN

ÁRBITRO- Fredy Ariel Miranda

1º ASISTENTE- Claudio Rafael Severo

2º ASISTENTE- Andrés Jorge Ojeda

TERNA DE SORIANO

Hay 88 casos Covid en Bella Unión

Una persona se encuentra internada en CTI en nuestro departamento, con diagnóstico del virus SARS CoV-2,.-

-Casos activos en todo el departamento (18/3/2022).———————189

-Casos activos en la ciudad de Artigas—————————————–1

-Casos activos en Bella Unión ————————————————-88

-Internado en CTI——————————————————————1

-Total de fallecidos en el departamento————————————-182

Hurto de cables

Fue denunciado en Seccional Séptima de Bella Unión , en representación de una Institución Pública del medio, el hurto de 200 metros de cables, sustraídos desde continuación de calle Mones Quintela.

Las actuaciones fueron derivadas a la Dirección de Investigaciones.