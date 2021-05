Mayo terrible – en 17 días el covid ya se ha llevado 10 vidas de Bella Unión

Ayer 17 otra triste noticia. Una señora de 50 años falleció por Covid-19.

Si abril 2021 fue dantesco por el elevado número de vecinos cañero que no soportaron en su humanidad el coronavirus, este presente mes de mayo se viene presentando realmente trágico en nuestra comunidad.

En tan solo 17 días el virus ya se ha llevado la vida de 10 vecinos (hombres y mujeres). En estos últimos días, una persona viene perdiendo la vida de forma diaria a causa de esta enfermedad.

Ya suman lamentablemente 28 muertes en Bella Unión.

Una cifra escalofriante. La primera muerte por el SARS -CoV-2 en Bella Unión se produjo en noviembre del año pasado, es decir, ocho meses después de la aparición del virus en el Uruguay.

En 47 días han fallecido en Bella Unión, 23 vecinos/as, lo que significa que cada dos días, hay un deceso por covid-19.

Noviembre 2020: 1 deceso

Diciembre 2020: 1 deceso

Enero 2021: 2 decesos

Marzo 2021: 1 deceso

Abril 2021: 13 decesos

Mayo 2021 (hasta el día 17): 10 decesos



Crecieron el fin de semana los casos activos en Tomás Gomensoro

Mientras en Bella Unión los casos activos de covid-19 se mantienen encima de los 280, donde si aumentó de forma importante el fin de semana que pasó a sido en el pueblo Tomás Gomensoro. El viernes 14 tenían 26 casos activos y ayer lunes 17 la cifra alcanzaba los 42 activos. Bella Unión sigue a la vanguardia a nivel departamental, superando en número de activos a la propia capital Artigas.

-CASOS ACTIVOS EN TODO EL DEPARTAMENTO (17/5/2021): 574

-CASOS ACTIVOS EN BELLA UNIÓN: 284

CASOS ACTIVOS EN LA CIUDAD DE ARTIGAS: 240

CASOS ACTIVOS EN TOMÁS GOMENSORO: 42

CASOS ACTIVOS EN BALTASAR BRUM: 8

INTERNADOS EN CTI: 5

TOTAL DE FALLECIDOS: 78

EN CUARENTENA: 1.095

Hurto desde interior de vehículo en

Barrio Progreso

La denuncia radicada en la Séptima de Bella Unión.

El hurto ocurrió en la mañana del pasado sábado 15 de mayo, en circunstancias que el automóvil Volkswagen Gol G1, propiedad del denunciante se encontraba estacionado frente a una finca de calle Javier de Viana, barrio Progreso.

El o los autores del ilícito ingresaron al interior del rodado sustrayendo una silla de bebé, color negro y rojo, dos parlantes marca PIONNER de 9 pulgadas y libreta de circulación brasileña del vehículo.

Se realizó relevamiento fotográfico por parte de la Policía Científica.

Enterado el Sr. Fiscal Letrado de Bella Unión, dispuso que se derive el caso a la Unidad de Investigaciones.

Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Misionera de Bella Unión

En el uso de sus atribuciones, el Presidente Pastor Vilmar Santos, de conformidad con los estatutos sociales de la Iglesia Asamblea de Dios Misionera de Bella Unión, ubicada en calle Cerro Largo y Casimiro Soto ( ex Montevideo) 1939, departamento de Artigas, convoca los miembros en plena comunidad a la asamblea general anual ordinaria a realizarse el día 25/05/2021 ( veinticinco de mayo de dos mil veintiuno), con moción a la hora 19,30 con el 10 % de los miembros en comunión, a realizarse en su sede social de calles Cerro Largo y Casimiro Soto ( ex Montevideo) 1939,departamento de Artigas, con el siguiente orden del día :

A) Devocional

B) Lectura del Acta de la Asamblea General ANUAL año 2020

C) Memoria ANUAL año 2020

D) Balance ANUAL año 2020

Presidente, Vilmar Santos

Secretario, Gideone Moura

Bella Unión, 17 de mayo de 2021