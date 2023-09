Francisco Blardoni, constructor y político “Apuntalaremos a Carlos Albisu para que sea nuestro candidato a la intendencia” Francisco “Pancho” Blardoni es un reconocido empresario de la construcción que en la anterior campaña electoral fue candidato a Intendente por el Partido Nacional. El nuevo mapa político que podría presentarse tras la renuncia de Carlos Albisu al frente de la CTM de Salto Grande podría presentarle una nueva oportunidad en la interna nacionalista, aunque él no está convencido de ello.

1. ¿Es amigo del Senador Sergio Botana, a quien acompañó en su reciente visita a Salto? – Sí, somos amigos desde hace mucho tiempo con Sergio, compartimos más allá de lineamientos del Partido Nacional esa lucha constante por descentralizar, algo que consideramos vital para todo el país. Es decir, que no sea un país que se desarrolle solo en la franja costera, desde Maldonado a Colonia, pasando por Canelones y Montevideo, si no que tome otro impulso más al norte, que sabemos lo que se sufre acá.

2. Luego de las elecciones departamentales de 2020, Laura Raffo, dijo que haría una especie de gobierno paralelo al de la comuna capitalina como forma de hacer seguimiento y contralor al gobierno de Cosse. En ese momento pensé, “no irán a hacer lo mismo en Salto con CTM”, y a raíz de recientes denuncias contra Salto Grande, se empezó a hablar de nuevo de ese tema justificando la cantidad de ingresos que hubo, ¿cómo lo ve usted? – Recuerdo esas expresiones de Raffo, formó un equipo pero sin ocupar cargos públicos, y comenzaron a trabajar con cada decisión y proyecto de la Intendencia marcando su acuerdo o discrepancia. Acá el gran problema es que hay que tener muy especial cuidado en el manejo de los dineros públicos, porque es de todos nosotros, no se pueden destinar esos dineros a otros fines que no sea el encomendado por la ley. O sea, en una empresa primero tiene que tener la casa en orden, la empresa funcionando, y si me sobra tiempo, entonces voy preparando otras cosas. Acá se mezcló todo en una cosa sola, se hizo muchísimo hincapié en la afinidad y cercanía con el Presidente, que se iban a abrir muchas puertas, y cuando las cosas no salen de la manera prevista, se complica, como se terminó complicando.

3. La gran pregunta que seguramente se responderá en la interpelación del 3 de octubre es en qué se gasta el presupuesto de Salto Grande, eso no está muy claro, porque el dinero de las donaciones que se realizaron en la región salió de los peajes. – Creo que lo que faltó es transparencia e información clara, fidedigna. Alguien podrá discrepar cuando informo o digo o propongo, pero si estoy convencido de lo que digo y hago, entonces lo tengo que demostrar. Quiero decir con esto que queda flotando en el ambiente que la partida extraordinaria es para pagar sueldos. Vayamos para atrás, pero cómo, ¿pedís partidas extras porque incluiste gente? No, la gente la incluí por esto y aquello. Entonces, si la información estaba clara, ahí cada uno podía juzgar, pero el problema es que acá no hubo información. Acá nos quedamos con lo que estamos suponiendo y lo que se está viendo, cada uno interpretó a su libre albedrío, y ahí están las consecuencias. Tampoco termina esto con la renuncia de Albisu, que al final se termina inmolando ¿en nombre de qué? Porque si lo que hizo fue porque estaba convencido que estaba bien, simplemente lo hubiera explicado.

4. ¿Cómo queda el Partido Nacional luego de todo esto? – Creo que para el Partido Nacional fue un golpe muy fuerte, que todavía tenemos que ver cómo se sale de la interpelación en el parlamento, que será un mojón importante en todo esto. Discrepé con Sergio (Botana) que me decía que va a ser más un chismerío porque desde la renuncia de Albisu debería haber quedado todo aplacado, pero habrá que ver cómo responden y estar atentos por si se pretende realizar algún tipo de sanción a algún Ministro.

5. La oposición dice que con la renuncia de Albisu no cambió nada en Salto Grande. – Y ese es el mojón del 3 de octubre, porque alguien preguntará si los que se quedaron no son igual de responsables que el que se fue. Entonces, el cambio del estatuto y todo ese tipo de cosas recién se empezará a ventilar en la interpelación. Y cuando digo ventilar me refiero a saber los detalles, y recién ahí se va a poder aquilatar a ciencia cierta hasta dónde fue afectado el Partido Nacional con todo lo que ha pasado.

6. ¿Se definió el futuro político de Albisu con lo sucedido? – Yo creo que no, eso en definitiva lo terminará decidiendo todo Salto, pero además dependerá también de las acciones que el propio Albisu tome aclarando lo mejor posible lo que ha ocurrido.

7. ¿Y por qué no lo hizo antes de renunciar? – Ahí viene un tema que lo saben solo quienes estuvieron adentro, porque a ver, esto es como todo, yo puedo decir lo que yo haría en mi circunstancia. Otros deciden tomar otro camino porque de repente vio el problema desde un lado, y no lo vio desde otro. De ahí que haya dicho que renunciaba para proteger al gobierno nacional, y otro podría preguntar, ¿y qué pasa con lo departamental?

8. Hace unos días estuvo en Salto el Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, denunciando que en los organismos donde no está el FA, como en Salto Grande y en la CARU, “donde no los controlan, joden”. – Las declaraciones de Pereira son iracundas, fuera de la línea de un comportamiento político correcto, y además, siempre mirando y golpeando permanentemente al gobierno, y no mira cómo están en casa. Porque si miramos a ver qué pasó, veamos a ver si me puede decir algo de las designaciones directas de Canelones, de nuestra misma Intendencia y de Montevideo.

9. Todo lo sucedido y de lo que hemos estado hablando, ¿puede significar la oportunidad de hacer algún replanteo de decisiones ya tomadas, y ser el momento de plantearse la posibilidad de reconsiderar ser nuevamente candidato a la Intendencia de Salto? – En la anterior campaña presenté y expliqué uno a uno la creación de 7 mil puestos de trabajo, hoy sigo diciendo que está vigente salvo lo del cáñamo, que eran 3 mil puestos, se hablaba de mucho más, yo fui más austero. Debo reconocer que lo del cáñamo hay que hincarle el diente porque la mejor planta de Latinoamérica de procesamiento del cáñamo está acá, pero hubo un problema interno en la empresa. Eso hay que solucionarlo, pero los otros 4 mil y pico de puestos de trabajo dije dónde, cuándo, cómo y por qué, y cómo se solucionaba desde el pozo hasta los asentamientos. A esta altura, si hoy fuera intendente, tendría que ir ya con dos terceras partes de las viviendas construidas, que eran 1200 de acuerdo al plan que tenía. Ese programa y plan que hicimos se lo entregué a todos, incluso a la misma Ministra de Vivienda, era una manera muy sencilla de sacar adelante la construcción de viviendas, donde se generarían 1500 puestos de trabajo.

10. No me cuente lo que podía haber hecho siendo Intendente, le pregunto por lo que puede pasar ahora con su vida como político. – Esto viene a cuenta porque no me siento respaldado por el sector mayoritario del Partido Nacional en tanto y cuanto todas las ideas que presenté como candidato y que eran más que viables nadie levantó el teléfono y me preguntó si podía dar una mano. Yo no quería remuneración ni cargo, nada, y he dado muestra de ello en reiteradas ocasiones. Entonces, el sector mayoritario del Partido Nacional que conduce un gobierno que en muchas cosas de las que ha hecho felicito y admiro, pero que en este caso, no lo entiendo. Por eso creo que mi participación no es importante. Así que apuntalaremos a Carlos Albisu para que sea nuestro candidato a la intendencia, hay que darle una mano porque no dudo de su honorabilidad, tendremos que volver a posicionarlo.