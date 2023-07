Firmeza en el gordo repercute en la reposición

Segunda semana en la que los valores de las haciendas con destino a industria se presentan con fuerte recuperación en sus valores promedio, con consignatarios que consultados, señalaron que para algunos lotes con ciertas condiciones que los generan más interesantes, los valores para novillos especiales llegaron a US$ 3,90 y vacas en US$ 3,55 en los últimos siete días.

Según la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) luego de finalizada su reunión semanal de este lunes, teniendo en cuenta los negocios concretados durante la semana del 16 al 22 de julio, señaló que «Oferta restringida, mercado dinámico pero dispar.

Consulte a su consignatario asociado» según el comentario de los operadores para los ganados con destino a industria. ACG marca en su planilla semanal, aumentos de US$ 0,12 en los valores de novillos, US$ 0,14 en vaquillonas, mientras que las vacas suben US$ 0,09.

En referencia, los promedio son: Novillo Gordo US$ 3,65, Vacas Gordas US$ 3,30 y Vaquillonas Gordas US$ 3,55. Reposición:

“Demanda selectiva. Buen nivel de actividad de la exportación. Oferta retraída”, referencias: terneros US$ 2,41 (US$ -0,01); terneras US$ 2,02 (US$ 0,01); vacas de invernar US$ 1,47 (US$ 0,03).

En referencia a los ovinos “Continúa la escasa oferta y baja presión de compra”, corderos pesados US$ 2,83 (US$ -0,02), ovejas US$ 2,25 (US$ =) y capones US$ 2,30.