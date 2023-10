Zubeldía con la Liga de Quito y para la historia

LIGA DE QUITO eliminó a Defensa y Justicia y se convirtió en finalista de la Copa Sudamericana 2023 al igualar sin goles, en el estadio de Lanús.

Liga, dirigido por el argentino Luis Zubeldía, donde fueron titulares el defensor nacional Facundo Rodríguez y los volantes Mauricio Martínez y Ezequiel Piovi, hizo su negocio, no pasó mayores sobresaltos y cerró su pase a la final de manera contundente.

El ex entrenador de Lanús se convertirá en el primer entrenador en dirigir dos finales en la historia de la CONMEBOL Sudamericana, luego de caer con el Granate ante el Halcón en la edición 2020. Hay que destacar el caso de Reinaldo Rueda. El entrenador colombiano llegó a la final 2016 al frente de Atlético Nacional, pero la misma no se disputó por el accidente aéreo sufrido por Chapecoense de Brasil. Mientras que cayó derrotado con Flamengo frente a Independiente un año más tarde. Por otra parte, Liga superó a Independiente del Valle como el equipo ecuatoriano que más finales alcanzó en la historia de la competencia (2009, 2011 y 2023).