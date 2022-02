Yo, Santiago….

Santiago Urrutia en el Campeonato Nocturno de Verano de Karting, competirá en el kartódromo de San José el 11 y 12 de

febrero.



Afinando su preparación para el Campeonato Mundial de Turismos 2022 (WTCR-FIA),

Santiago Urrutia alterna sesiones de gimnasio con entrenamiento a bordo de un kart.

En ese contexto y ante la realización de la primera carrera nocturna en el Kartódromo internacional Luis P. Serra de San José (Summer Night Cup), el piloto mundialista confirmó que estará presente en el evento que se llevará a cabo en la noche del viernes 11 y sábado 12 (Finales) de febrero Competirá en la categoría más potente, la categoría Máster, que reunirá en San José a los más destacados pilotos de los últimos tres años del Kartina Nacional, entre ellos, el actual Campeón de la Categoría Tomás Granzella, el campeón Sénior Ignacio Moreira, el campeón Junior Max Gastón Irazú, el local Agustín Cejas y la recién galardona Agustina Sánchez entre otros talentosos de nuestro país. «Siempre que puedo competir en Uruguay, lo hago. Estaba difícil para conseguir un kart pero finalmente gracias a la gestión de Leonardo Irazú y la gentileza del papá del piloto Juan Manuel Martínez (bi-campeón Cadetes), me cedieron un Kart Republic para que pudiera estar presente. Super agradecido a ellos. Medirme con los campeones de los últimos años y jóvenes pilotos uruguayos es un duro desafío por el nivel que tienen. Me tendré que exigir al máximo y eso es lo que me entusiasma», destacó el coloniense que tomará contacto con el kart el próximo sábado en el

entrenamiento nocturno programado.

Las competencias nocturnas en San José se podrán seguir en vivo a través del Streaming que generará el promotor del espectáculo y que se emitirá por el Canal Youtube y Facebook de la Federación Uruguaya de Karting a partir de las 20 horas del sábado 12 de

febrero