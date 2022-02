-Sos un tipo de consulta. No lo podes negar.

«¿De consulta?»

-No te hagas el distraído. Frente a determinadas

dudas, sos una especie de

consultorio.



«Ahhhhh….bueno. Yo lo que se respondo y cuando no se me callo. Pero esto del reglamento de la Liga, es como las leyes del fútbol. Hay una letra fría, pero también una interpretación».

-No todos son aptos para la interpretación. Hasta es un tema de la mente de cada uno, que puede razonar o no. Que puede entender o no.

«Bueno…pero hay que hacer el intento. Yo no sé más que nadie, pero leo más que muchos. Pero además, hay que saber preguntar y a quién se pregunta. Tengo ejemplos claros».

-Tirá un ejemplo.

«Cuando me eligen presidente de la «C» y además estaba vinculado a San Eugenio, la pregunta fue directa al entonces gerente, José Luis Sabarrós. Siendo presidente de la «C», podía ser delegado de San Eugenio, sí o no. La respuesta de Sabarrós fue concreta: no hay nada en el reglamento que lo imposibilite. Entonces se dan las dos funciones. Pero si uno no está seguro, hay que preguntar».

-Claramente en más de una ocasión, tuviste diferencias con Sabarrós.

«Si. Pero no fueron diferencias personales, sino de enfoques, de interpretación. Yo se qué el sabe y él sabe que algo o mucho, yo también sé. Ninguno de los dos éramos bebés de probeta».

-¿Lamentas su alejamiento de la Liga?

«No puedo menos que

lamentarlo?»

-¿Por qué?

«Porque los que saben y si son aptos para una, función no debieran irse».

-¿Quién perdió con el final del ciclo de José Luis

Sabarrós?.

«Todos».

-¿Quiénes son «todos»?

«La Liga en su conjunto y nosotros, los que somos parte del engranaje. ¿Quién le puede quitar el mérito de 30 años de experiencia y conocimientos? ¿Cómo no reconocerlo? Por favor….sería una burrada pensar lo contrario».

-¿Se pudo haber quedado?

«No sé»

-¿Cómo qué no sabes?

«¿Y por qué tengo que saber si se pudo haber quedado?. Hasta ahí no llega lo mío. Lo de José Luis pasó, creo, por cuestiones económicas. Con los bolsillos ajenos, no me meto»