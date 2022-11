Algunas de las últimas designaciones desde el Colegio de Jueces de la Liga Salteña de Fútbol, con la polémica instalada. Cuestionamiento que no han faltado. Sobre todo, cuando se trató de quienes fueron árbitros centrales, teniendo pasado con determinados clubes.

El presidente de la Liga, LUIS ALBERTO ARRESEIGOR, no ha estado precisamente al margen de situaciones en esta dirección.

No lo ocultó a EL PUEBLO, «porque frente a algunas designaciones, me han llamado, para que intercediera y se variara una designación o la que fuese. Solo digo algo y quiero ser bien concreto: yo no pongo ni saco jueces. Las áreas en la Liga están bien definidas y cada una tiene su propia independencia. Como presidente, solo queda ser respetuoso de esa independencia. ¿Cómo podría hablar yo con integrantes del Colegio, para que cambien un juez que ya fue designado? A cada área de la Liga hay que defenderla y nosotros como neutrales, estamos en esa línea»