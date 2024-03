Yamandú Orsi responde: «Mis abogados van a ir hasta el fondo, acá se cruzó una línea»

El precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi llamó a conferencia de prensa luego de las acusaciones en su contra.

Se está dañando a la democracia, estas acciones impactan en el «sistema y por supuesto para la campaña. Acá o nos damos cuenta que esta en juego una forma de convivencia política o no entendimos nada». «Me llama la atención que esto sea 10 años después y en plena campaña electoral».



Sostuvo que se está importando un modelo de campaña sucia que le ha hecho mucho daño a las democracias, y puso como ejemplo los casos en EEUU, Brasil y la Argentina. Explicó además que en la región se dieron situaciones en los que prácticamente se había proscripto a candidatos. Se trata de un juego político que busca perjudicarlo «pero no estoy señalando a ningún partido político, es un tema que trasciende».



«Acá se cruzó una línea que el Uruguay no conocía, no se sabe cuando termina, salvo que el sistema político lo pueda parar» . Además remarcó que «si alguien se imaginaba que yo me iba a bajar de la candidatura, se equivoca», yo de este tema no voy hablar más, van hablar mis abogados», concluyó.



Esta situación «Me afecta a nivel personal, y con la familia» pero reafirmó que continuará con las actividades de la campaña.

Por su parte, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira sostuvo que «Es una campaña sucia, como tantas que hemos visto dentro del continente, como las que se le hicieron a Lula o a Hillary Clinton, o a otros actores de la política, que intenta desprestigiar a un candidato del Frente Amplio».

«Llegan ataques desde una militante de una agrupación del Partido Nacional. Esos ataques primero son en una red social, luego en una entrevista; luego se dice que se va a denunciar, pero lo que hay de fondo es la intención de proscribir a un candidato, de generarle una cancelación, y eso es lo que el Frente Amplio no va a permitir, ni lo va a permitir por la vía de las declaraciones públicas. No nos asustan ni los agravios, ni los insultos, ni los empujones».

«Lo que me parece es que los partidos políticos tendrían que tomar una posición clara y consistente con respecto a una metodología que es repudiable, le suceda a quien le suceda, como sucedió en la campaña interna pasada del Partido Nacional, y todos sabemos qué sucedió. Esto es parte de otra campaña sucia orquestada, pensada, articulada, que procura dañar. Yo creo que no lo van a lograr», agregó.

«Todos los partidos tendrían que estar en estado de alerta ante una circunstancia de algo tan sucio, que en el Uruguay nunca antes se había visto», concluyó el presidente del Frente Amplio.

Fragmentos de la Conferencia de prensa

¿Cuál es la declaración y la postura a partir de la denuncia realizada?



En primer lugar el agradecimiento por estar acá. Segundo lugar el dolor que todos tenemos por estas personas trans que sufren violencia bastante más seguido de lo que pensamos. Lo otro que tengo para decir es que esta persona se confunde, por supuesto no era yo, o sería mucho más triste aún, que alguien la esté usando. Acá no se están metiendo solo con una fuerza política, ni con un candidato, sino con una persona y con familia. Por lo tanto, a partir de este momento quienes van a hablar van a ser mis abogados, que van a ir al fondo. Acá se cruzó una línea que el Uruguay no conocía. Esto no sabemos cuándo termina, salvo que el sistema político lo pueda parar. Así que vamos a ir hasta el fondo. Si alguien imaginaba que con este tipo de acciones yo me voy a bajar de la candidatura, de ninguna manera, al revés. Así que el mensaje a la ciudadanía y a la democracia es que estamos más fuertes que nunca.



¿Va a denunciar por difamación?



No, no. Ahora hay que seguir el proceso de la denuncia esta que hay contra mi persona, y los abogados verán cual es el camino. En su momento me pidieron -la propia persona que denunciaba- que lo denunciara, no lo hice, no lo voy a hacer ahora. Después se estudiarán las acciones a seguir. No descarto absolutamente nada porque creo que hay que ir por todo acá porque repito, lo más doloroso, lo más inmediato quizás sea mi propia familia, pero además el sistema político, nuestros partidos políticos están en jaque con este tipo de acciones que desconozco desde donde se arman pero reconozco que están muy bien orquestadas.



¿Maneja algún elemento que apoye esta tesitura?



Lo verán los abogados. Hay una casualidad tremenda, no? Nueve años después justo cuando estoy en campaña y soy un precandidato aparece esta denuncia.



¿Qué reflexión le merece la judicialización de la política que a lo mejor no solo intenta incidir en el final de la campaña sino también en las internas?



Esto no es para la interna, esto es para el sistema todo y por supuesto para la campaña. Acá o nos damos cuenta que acá está en juego una forma de convivencia política o no entendimos nada. Esto no es un tema para operar hacia la interna.



¿Incide esto en la campaña?



Puede incidir en la campaña nacional, ha pasado en otros países donde candidatos han sido poco menos que proscriptos.



¿Por qué piensa que esto es un ataque hacia usted?



Porque hoy soy quien soy y estoy en un lugar determinado y represento algo, acá se están metiendo con precandidatos. Podría haber pasado antes, podría haber sido en otro momento, justo en campaña electoral. Además, hay ejemplos en otros países … en las casualidades yo no creo a esta altura.



¿Va a seguir la campaña?



Por supuesto, este jueves , estaremos en Paysandú, el viernes en Salto y mis otros tres compañeros están al frente en la cancha y vamos por una campaña donde cada vez tenemos que ser más.





¿Lo llamó algún candidato de la oposición?



Sí, sí. Todos estos días hablé con varios.







¿Qué origen tendría esa campaña?



No tengo ni idea, no tengo ni idea. Sin duda no comulgan mucho con el sistema republicano democrático, esa es la única certeza.



¿Le afecta esto en la campaña?



Me afecta a nivel personal. Lo más triste es para la familia.





conferencia de prensa, en la sede del Frente Amplio, en Montevideo. Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS

(Uypress)