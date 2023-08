Ya podemos firmar contra la usura

Por Rodrigo Albernaz, Diputado por Salto de Cabildo Abierto

El próximo martes 22 de agosto los cabildantes lanzaremos oficialmente la campaña “Contra la usura y por una deuda justa” desde la antesala del Senado del Palacio Legislativo, que se va a transmitir en vivo desde Youtube y Facebook live a partir de las 18 hrs y desde ese momento se activarán diferentes mecanismos de información. Habrá una página web que se va a llamar deudajusta.uy donde estará publicado el texto completo del proyecto además de un mapa indicando los lugares de todo el país donde se pueden acercar a firmar. Habrá también desde ese momento, un call center para responder todas las preguntas y dudas que tenga la gente, y los números serán el 08001146 y el 092500090. Quienquiera que necesite cualquier tipo de información de los lugares donde puede ir a firmar, o que tenga dudas sobre el propio texto de la propuesta de nuestro partido o cualquier tipo de duda que sea, va a poder hacerlo. El próximo martes 22 y desde el mismo instante que se lance la campaña, estarán operativos a lo largo y ancho de todo el país un mínimo de 200 puestos de recolección de firmas.

Quiero invitar a los vecinos, grupos políticos, organizaciones sociales, barriales, a quien así lo desee y/o necesite, a unirse a nosotros en esta campaña. Llegó el momento de hacer justicia y dejar bien establecidos los límites a los préstamos de dinero para terminar de una vez por todas con esta usura legal, que viola la Constitución de la República en su artículo 52 que justamente prohíbe la usura. Esta es una acción que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los uruguayos, de ese millón de compatriotas que hoy viven angustiados por no poder cumplir con las obligaciones impuestas por el abuso de las tasas de interés desmedidas que se imponen desde una posición de fuerza y que fomenta las ganancias anuales del sistema financiero operativo en nuestro país. El año pasado 2022 casi alcanzó los US$ 900 millones, y creemos que este año 2023 esas ganancias se van a superar, demostrando el cobro injusto y muchas veces violento hacia los ciudadanos uruguayos que no pueden cumplir con esos intereses de tres cifras que son excesivas para nuestro país que no llega a dos dígitos de inflación. Nosotros creemos que el sistema financiero debería ganar menos y nuestros compatriotas pagar menos por los préstamos que reciben. Todos los actores políticos de Cabildo Abierto mucho hemos hablado y escrito sobre este problema que tiene angustiado a un millón de uruguayos y que nadie ha querido corregir en tantos años. Como es de conocimiento público no recibimos apoyo de ningún partido político y realmente me deja pensativo sin querer prejuzgar, porqué nadie lo hizo. Me pregunto si tendrán intereses que no quieran que sean tocados o si será que el millón de endeudados a quienes pretendemos ayudar, realmente no les importan. En Cabildo Abierto sí nos importan las injusticias que sufren los uruguayos, nosotros no desviamos la mirada para el costado frente a ningún problema, y por eso vamos a presentar las firmas que exige la Corte Electoral para hacer una consulta popular, un plebiscito con las elecciones del próximo año en octubre de 2024. Somos optimistas que vamos a alcanzar la cantidad de firmas necesarias en corto tiempo y en menos plazo que el que tenemos para que sean juntadas. Esta es una oportunidad que no podemos dejarla pasar, porque después lo único que queda es resignarnos a seguir sufriendo los abusos que se vienen consumando desde hace muchos años y que lo pagan generalmente los ciudadanos de a pie. Vamos todos a firmar contra la usura y por una deuda justa, no solo el millón de endeudados, sino todos los uruguayos que ponemos ante todo nuestra Constitución de la República.