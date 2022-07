«Ya no son los más infelices los más privilegiados»

Gonzalo Rodríguez. Pte. Junta Departamental

Ayer 18 de Julio (lunes) se celebró un nuevo aniversario de la jura de nuestra primera Constitución Nacional en plaza Artigas con la presencia de autoridades locales, legisladores, representantes de la educación y público. La oratoria en esta oportunidad estuvo a cargo del Presidente de la Junta Departamental Mtro. Gonzalo Rodríguez quien , entre otros conceptos señaló que por estos días se ha dejado de lado el pensamiento artiguista.



«Hace 192 años atrás, se juró nuestra primera Constitución Nacional desde el balcón del Cabildo de Montevideo, un 18 de Julio de 1830. Pero la misma surge como necesidad imperiosa para poder constituirnos como Nación»comenzó diciendo.

«Es imposible hablar de este hecho como algo aislado sin ver los antecedentes que nos llevaron a este momento en el que hoy celebramos en cada rincón de nuestro país, donde el sentimiento de patria y nación se ve reflejado en cada uno de aquellos que concebimos que la República y la Democracia está por encima de todo y por ende el respeto a la Constitución y a las Leyes se tornan imprescindibles.

En este logro hay un hilo invisible e indivisible que surge en los principios artiguistas, desde la Cruzada Libertadora y que va a culminar con los constituyentes de 1830.»

Del ideario artiguista.

En otra parte de su discurso Rodriguez afirmó que «el ideario artiguista cimentó nuestra carta Magna y podemos ver reflejados conceptos de frases que nos cala hasta los huesos cuando en el campamento de Purificación se comienza con el reparto de las tierras y su frase imborrable que los más infelices serán los más privilegiados y cuando le ordenara a Dámaso Antonio Larrañaga la concreción de la primera biblioteca Nacional dejándonos aquel legado en que sean los orientales tan ilustrados como valientes.

La gesta emancipadora de un pueblo que se negó a ser sometido decidió ser libre y soberano sin bajar los brazos y no paro en su empeño hasta lograrlo.

Uruguay puede decir con todo orgullo su apego a la Constitución y a la Ley, donde encontramos una verdadera señal de identidad que nos ampara a todos los que vivimos en estas tierras.»

Para algunos colectivos no se cumple con la ley tal cual fue concebida

La última parte del mensaje del Presidente del Legislativo refirió a la falta de cumplimiento de derechos para algunos colectivos.

«Debemos ser todos los uruguayos celosos guardianes de nuestra Constitución, pero hablar de Constitución es hablar de Derechos y Deberes y que estos sean platos de una balanza que mantenga el equilibrio para que se sostenga la armonía y que sea útil para todos. Esta constitución que nos iguala también nos interpela, porque tal igualdad no se manifiesta en todos los planos.

En los últimos años se han avanzado en derechos para muchos orientales que no estaban siendo contemplados, se han creado leyes para equilibrar la balanza a la cual me refería, pero queda mucho por hacer, muchos colectivos sociales que aún no están siendo contemplados y otros que si se contempla pero no se cumple con la ley tal cual fue concebida, y voy a citar a dos para dar ejemplo de lo que digo: el acceso a empleos públicos para personas con discapacidad y el acceso de personas Trans a esos mismos lugares. Nos queda por hacer, y ese debe ser nuestro rumbo.»

Ya no son los más infelices los más privilegiados.

«Lamentablemente en nuestros días hemos dejado de lado el pensamiento artiguista y ya no son los más infelices los más privilegiados, y es responsabilidad de todos nosotros revertir esta situación que nos alude y nos señala cuando vemos gurises comiendo en las ollas populares o compatriotas revolviendo tachos de basura para llevar alimento a sus hijos.

Tenemos que poner todo el esfuerzo para que estas cosas no las veamos más y no es echándonos culpas los unos a los otros que dignificaremos nuestra Constitución sino trabajando codo a codo para que nuestro pueblo sea integro. Y como decía nuestro prócer “la causa de los pueblos no admite la menor demora”.