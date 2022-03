El registro gráfico aparecido en el sitio de la Liga de las Colonias Agrarias en facebook, es de una elocuencia capaz de obviar palabras. El hecho se planteó antes del juego entre la selección juvenil y su par de Río Negro, cuando la incertidumbre se trabsformaba en factor dominante: jugar o no jugar. En esa misión de «sacar el agua que fuese posible», la acción directa de más de un neutral de la Liga Agraria. El Dr. MARCELO VOLPI no fue la excepción. Ahí está.No le importó la adversidad del campo de juego. Se metió y laburó. A destajo.*

«Nosotros sabemos que en el futuro hay situaciones a corregir, porque además son corregibles.A veces es nuestra ilusión que tenemos, pero limitaciones que tampoco faltan y eso también lo reconocemos. Nadie nos puede decir lo contrario, que el valor de lo económico es un valor especial, pero sin embargo también es tiempo de no dejar pasar lo bueno que ha pasado.Ya no somos esa selección a la que todos golean; se ganó una imagen. Hace a las cosas buenas que nos pasaron, como el apoyo de la prensa que no dejó de apuntalar. Si esto de la selección agraria en el Campeonato del Interior tiene una continuidad, funcionará a manera de recompensa porque es lo que buscamos».