Ya no entiendo más nada

Cuando se votaron los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que se pretendía modificar, expresamos que algo innegable era que el oficialismo había elegido ese camino, en el entendido que era lo más rápido para llevar a la práctica el gobierno que había prometido.

Se podía estar de acuerdo o no con el camino elegido. Se podía estar de acuerdo o no con las medidas, pero entendíamos que en el fondo era el intento de llevar a la práctica el gobierno por el camino que se había elegido y por lo tanto le asistía derecho a hacerlo.

Ahora bien, el Intendente de Canelones llevó a la práctica un fideicomiso para cuya aprobación requería una mayoría especial, vale decir 21 votos. Como el Intendente cuenta con 20 votos requería por lo menos uno de la oposición.

Habiendo negociado con un edil blanco, el que estuvo dispuesto a votar el fideicomiso, a cambio de varias obras para determinados lugares de Canelones. Finalmente el proyecto fue enviado a la Junta Departamental en forma urgente y donde con el voto de este edil resultó aprobado.

Lo que no entendemos es precisamente el enojo del Partido Nacional y en especial de un legislador que consideró “traidor” al edil nacionalista que voto el fideicomiso. Olvidó dicho legislador que actualmente hay por lo menos dos personas que surgieron en filas del Frente Amplio y luego se pasaron al Partido Nacional, Graciela Bianchi y Gonzalo Mujica, sin olvidar que hay un tercero en discordia en Maldonado y que sepamos nadie los ha considerado “traidores”, ni “pobres diablos”.

¿Es o no el nacionalista un partido de hombres “libres”, que pueden tener su propia opinión y tomar sus propias decisiones?.

No nos cierra por ningún lado. No conocemos el fideicomiso ni la situación económica de la Intendencia canaria, pero no parece ser el verdadero motivo por el cual no se aprueba el fideicomiso del intendente Orsi.

Mientras sigamos radicalizándonos con quien o quienes piensan diferente a nosotros, o quienes adoptan decisiones distintas, no estaremos nada más que ahondando la grieta, palabrita que a nadie le gusta, pero a la hora de obrar parece que todos la dejan de lado y no importan las consecuencias de sus decisiones.

Lo menos que podemos pedir es que se mida a todos con la misma vara. Si se dio a entender hasta que el que votaba SI era delincuente, que se pretendía poner palos en la rueda del gobierno y demás, lo menos que puede hacerse para ser coherentes, es no asumir ahora las actitudes que tanto se criticaron.

A.R.D.