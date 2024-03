Ya es hora de que el gobierno apoye al maratonista Federico Martínez así como tantos otros deportista de la Villa

Por Catalina Trinidad

En Constitución hay grandes deportistas que el gobierno no los apoyan y quedan muchas veces en el anonimato ,algunos desisten y otros no brillan por la falta de ese apoyo . , no los tienen en cuenta ,a la hora de ayudarlos para representar al departamento y donde les cuesta mucho esfuerzo movilizarse para cubrir traslados y Estadía .El Gobierno ahí está ausente .Tal es así el caso del ya muy conocido Federico Martínez ,maratonista ,que desde los 14 años viene incursionado en la maratón habiendose presentado en varias competencias , sin ir muy lejos en el mes de noviembre de 2023 concurrió a Lima Perú en la XXI Sudamericano de Atletismo Master de pista y campo obteniendo los siguientes resultados : 800 mts 5’ puesto

1500mts 4’ puesto

3000 más obstáculos 2’ puesto. Federico concurrió realizando una rifa para lograr costearse viaje y estadía, con algunas ayudas extras . Federico con sus 36 años continúa en el deporte ,luchando y aspirando siempre a más ,entrena incansablemente , entrena con toda la responsabilidad que amerita tal disciplina. Dicho esto es loable destacar que ahora va en busca de concurrir a Gotemburgo- Suecia donde se realizará el mundial de atletismo máster en mes de agosto. No cuenta con sponsor ( nunca lo tuvo), no cuenta por ahora con ninguna ayuda extra . Tal es así que ya comenzó hacer su alcancía por si solo ,largando una rifa . Pero todos sabemos que con una rifita es casi imposible costear pasajes y estadía .Quizás alguna empresa , quizás alguna marca registrada logré leer está nota y comunicarse con Federico Martínez (099794396) . Muchas veces se mira para otro lado , cuando los deportistas con talento demostrando buenos resultados en otros países y responsables en lo que hacen se los tiene cerquita . Gurises de la Villa , deportistas , a seguir luchando por sus sueños . Es hora que se apoye al deporte !

