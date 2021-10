….y una noche volvió

Después de todo, para Nacional era un partido especial, por la vuelta de Ramón Romero a la Dirección Técnica y es verdad que resultó una noche con recompensa incluída, porque los tricolores se impusieron 1 a 0 a River Plate y elevaron a 9 la suma en la tabla del Apertura.



El gol de Luis Leguísamo a poco de iniciado el partido, tras una buenísima actitud individual de José Gonzñalez y el delantero para definir, aunque debió sufrir en lo posterior cuando se fue expulsado Cavani, por la infracción sobre Santiago Pintos. El último recurso aplicado y la roja para el zaguero. Un más que aceptable partido, sobre todo por el ida y vuelta del primer tiempo, por dos atajadas notables de Regueira. River buscó y no encontró, mientras en el segundo tiempo Nacional se fue convenciendo que el negocio radicó en sumar jugadores más expuestos a la contención que al armado. Resignó protagonismo de ataque, pero se hizo sólido para sostener la diferencia. En los 20′ de ese complemento una chance neta a favor de River Plate, hasta que en los 35′ Yeikol Prado resolvió en soberbia reacción.Nacional se fue ganando con lo justo. No le sobró nada. El fin no era proponer más de la cuenta, sino vencer para evolucionar en la tabla y que los números no lo descarten.En la noche que volvió con Romero DT y el «Tití» Leguísamo para desnivelar. En un goleador tan vigente como él, la explicación siempre es capaz de simplificarse, mientras River no le encontró la vuelta. Fue rebotando en el muro rival y se fue de manos vacías. Se quedó en la estación…y el tren pasó.********** ASÍ PASÓ Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.Partido correspondiente a la 8ª fecha.Campeonato Apertura de la Divisional «A».Árbitro: Fernando Samit (BIEN)..RIVER PLATE (0)- Yeicol Prado; Gastón Ferreira, Jorge Dalmao, Diego Beninca (Domínguez), Ivo Cechini; Edgard Sequeira, Juan Rodríguez, Federico Luna, Facundo Rodríguez (Leal); Gabriel de Souza, Santiago Pintos.Director Técnico: Alejandro Torrens.NACIONAL (1 )- Carlos Regueira; Santiago Nicolás Núñez (Matías Leguísamo), Víctor Rafael Pereira, Christian Cavani, Juan José Núñez; Fernando Erasum (Fernando Fernández), Rafael Cereijo, José Carlos Rodríguez Pereira (Jonathan Neira), José Fabián González; Mateo Torres (Marcos Arredondo), Luis Leguísamo.Director Técnico: Ramón Romero.GOLES: ST- 7′ Luis Leguísamo (N)

Expulsado: 12′ Christian Cavani (N). Segundo tiempo: 40′ Federico Luna (RP)EL MEJOR DE LA CANCHA: José González- Rafael Pereira.EL MEJOR DE RIVER PLATE: Juan Rodríguez-Yeikol Prado.