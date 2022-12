Y llegó diciembre

En el mes de diciembre , muchas veces viene cargado de un estrés adicional, la terminación de las clases de los escolares o liceales, las despedidas, los actos que demandan remeras, togas, el amigo invisible, la proximidad de las fiestas, el pensar cómo y con quién se las va a celebrar, los gastos extras que las mismas suponen, se convierten en un problema y no en un disfrute. Diciembre es sin duda un mes especial, donde a veces los excesos también influyen en el bienestar propio y de la familia.

En este informe presentamos a referentes que contribuyen a que este mes sea disfrutable en muchos sentidos

Marcela Azambuja, Psicóloga.

“Las fiestas tradicionales de fin de año

son momentos de emociones intensas”

¿Qué pasa por nuestra cabecita en estas fechas y que tanto tiene que ver la salud mental en las tradicionales fiestas de fin de año? Es de lo que con-versamos con la Psicóloga Marcela Azambuja.

“Estas fechas son de alta demanda para la salud mental –comenzó diciendo Azambuja-, porque tanto individual como socialmente nos vemos muy demandados, desde el interior con nuestras propias evaluaciones personales, ya sean la-borales, sentimentales o lo que fuere, que no todas las veces arrojan saldos positivos. Entonces, evaluar es colocarnos en una situación de estrés”.

“A nivel social, las fiestas tiene muchos ‘debería’, deberíamos estar alegres, debería ser un momento de celebración, debería ser un momento de calidez familiar, de reencuentro. Pero sucede que a veces eso no está, no pasa. Entonces podemos preguntarnos ¿qué hacemos con nuestras emociones cuando no encajan en un ambiente festivo? Lo primero sería poder respondernos para qué sirven y para qué están las emociones en nuestra vida. Las emociones están básicamente para ser sentidas, y la verdad es que hacemos bastantes cosas con tal de no sentir nuestras emociones…”

¿Por qué?

Y porque no siempre son emociones placenteras. En las emociones básicas que hasta los bebés son capaces de sentir, encontramos a la alegría, pero también está la tristeza, el mie-do, la molestia, la inquietud. Y si bien la alegría es una emoción linda de sentir, cuando se transforma en una emoción intensa, se transforma en euforia, la que no es buena consejera, son también momentos de al-teración de la conciencia. Y las otras emociones, si les subimos el volumen, podemos estar frente hasta incluso de cuadros psicopatológicos. Por ejemplo, si le subimos el volumen a la tristeza nos encontraremos con la depresión. Si le subimos el volumen a la inquietud, nos encontraremos con la ansiedad. Si la molestia sube mucho su intensidad, nos podemos encontrar con un cuadro de ira. Y las fiestas tradicionales de fin de año son momentos de emociones intensas.

Entonces, si aparecen las emociones, ya sean normalitas o intensas, lo importante es no intentar ignorarlas, no intentar hacer de cuenta que no tengo ese tipo de sentimientos, porque ahí es cuando a veces metemos la pata por intentar ignorar, por ejemplo, un sentimiento de tristeza o de nostalgia, entonces aparecen estrategias evitativas, como pueden ser tomar alcohol, el juego como algo patológico, o todo tipo de estrategia que desarrollamos para evitar sentir, cuando en realidad la función de la emoción es esa, es ser sentida y traernos información, como sentir un malestar. Nuestro cuerpo, nuestro psiquismo nos está avisando de que por ahí, en ese lugar, nos está generando algún tipo de displacer, de algo que no nos convence del todo.

Poder escuchar eso en las festividades, por supuesto, pero también en el resto del año, es un indicador de salud mental. Y si me pasa muy seguido en reuniones sociales donde me siento muy inquieto, donde siento mucha ansiedad, donde me siento molesto, abrumado, bueno, a lo mejor es momento de consultar con un profesional para poder sobrellevarlo mejor. Entonces, sentir y no tratar de evitar, es un buen comienzo.

la sentís, y en general se sien-te en la boca del estómago o en las manos o puedo tener un poquito de taquicardia o de sudoración, junto a la sensación de tener que correrme del lugar en el que estoy.

Es fácil, no es más que eso, no tenés que correr, no estás en peligro, sino que esto es una emoción y ya va a pasar, por-que todas las emociones pasan, incluso la alegría. A veces decimos, “estoy tan feliz y alegre, ojalá que este momento durara para siempre”, ¿y dura para siempre? Por más que hagamos fuerza, no dura para siempre, la alegría pasa. Y si tenemos eso tan claro con la alegría, tenemos que tenerlo claro también con la tristeza, con el miedo, con la inquietud y con el malestar. Las emociones pasan. Si logramos tolerar las emociones, tolerar el malestar, vamos a meter menos la pata, porque vamos a hacer menos cosas para tratar de evitarlas, y simplemente las vamos a sentir, y de esa manera poder ir aumentando la tolerancia al malestar y hacer menos cosas para tratar de evitarlas.}

Dicen, mente sana en cuerpo sano…

Bueno, justamente, lo otro que vemos en las fiestas es el consumo. No solo consumimos emociones intensas, también aumentamos nuestros consumos de alcohol, otras drogas, aumentamos el consumo alimenticio que encima nos hace sentir mal físicamente.Así que si teníamos algún malestar emocional sentir-nos mal del estómago o te- ner un ataque al hígado nos hace sentir mucho peor. Así que cuidemos ese consumo, démonos nuestros gustos y comamos cosas ricas, no nos privemos de nada, pero que sea un consumo conscien-te, no hay que comer hasta explotar. Y si lo hacemos, deberemos preguntarnos si detrás de eso no hay también algún tipo de estrategia evitativa para no sentir.

Tanto la ansiedad como la depresión o los sentimientos depresivos que pueden aparecer cerca de las fiestas, no salen de la nada, implica que hay cosas que nos está pasando en nuestro interior. Más allá que podamos tener nuestra agenda llena, tenemos que poder separar momentos de relax para nosotros mismos, no olvidarnos de nuestras rutinas positivas. Si hacemos caminatas todos

los días y nos hace bien, no la dejemos. Y lo fundamental es abandonar un poco las expec-tativas de tiempos de paz y de felicidad, y decir que son dos noches en la que nos vamos a reunir con gente de nuestro entorno que quiere pasar con

nosotros y nosotros queremos pasar con ellos, eso sería lo ideal.

No estar obligado con nadie y quedar esperando que todo sea perfecto sino que tene-mos que disponernos a disfrutar del momento.

“La hidratación y evitar la exposición al sol serían las medidas más importantes”

Dra. Anabella Bazzano

Mucho se habla por estos días de las medidas de precaución para mitigar los efectos del calor: consumir mucha agua, frutas y verdudas de estación, tomar más de una ducha diaria, y no exponerse al sol, están entre las principales.

Para este informe, EL PUEBLO mantuvo una conversación con la Dra. Anabella Bazzano (Dermatóloga), en la que sostuvo que “la hidratación y evitar la exposición al sol serían las medidas más importantes”, y de la que extraemos los siguientes pasajes medulares:

“Por un lado las recomendaciones son en cuanto a horarios. Entre las 10 y las 16 horas es el máximo de irradiación ultravioleta, entonces ahí deberíamos no estar expuestos al aire libre. Si tenemos que estar expuestos al aire libre, tenemos que tomar las medidas necesarias… Siempre buscando la sombra ya sea de árboles, de sombrillas… Nunca con el sol directo; usar sombrero y lentes por el daño ocular que puede generar la radiación ultravioleta, como cataratas y demás enfermedades oculares; ropa adecuada, de preferencia manga larga y tratando de optar por los colores oscuros porque filtran más la radiación ultravioleta, no necesariamente ropa negra, pero puede ser verde, azul, cuanto más oscuro filtra más”.

Por qué ropa oscura

“Por el tema del infrarrojo, que es otra de las emisiones del sol, que es lo que nos provoca calor, se absorbe más con ropas oscuras y por eso nos puede dar más calor, por eso hay gente que prefiere la ropa clara, pero la clara filtra menos la irradiación ultravioleta, que es la más nociva en cuan-to a provocar el cáncer de piel. Otro punto importante es el protector solar, o sea, en aquellas partes de piel que no podemos protegerlas con ropa, usar el protector”

Protectores solares

“Tenemos que buscar los que digan SPF (sigla en inglés), 30 o más, entre 30 y 50 es lo más adecuado. Más de 50 no tiene mucho sentido y menos de 30 es poco. Y que diga Alto espectro o Alto índice, porque eso significa que protege también contra la irradiación ultravioleta A, y es resistente al agua. Sabemos que todos los protectores solares duran alrededor de dos horas, entonces siempre tenemos que estar reaplicándolo, y los que no son resistentes al agua a su vez duran menos”. Cancer de piel

“El tema fundamental y por el que tanto insistimos con la protección solar es por supuesto el cáncer de piel, que es ese daño solar acumulativo. Como nuestra piel tiene memoria, la exposición solar prolonga- da en la vida es lo que nos puede generar ya en la vida adulta el cáncer de piel, así que eso es lo que más nos puede afectar. Cuando digo que nuestra piel tiene memoria, digo que todo el sol que vamos acumulando en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, nos cobra factura en la vida adulta. Pero aparte de eso, también pode- mos tener quemaduras solares tipo 1, tipo 2, tipo 3… Lo que llamamos comúnmente insolación, que produce malestar, dolor

de cabeza, cefalea, incluso hasta vómitos, eso es lo que nos puede provocar en for-ma aguda una exposición solar, y ya en forma crónica es un cáncer de piel”.

Semáforos solares

“Otra cosa buena que hoy día tenemos son los semáforos solares, tanto en la Costanera como en el caminador hacia Termas del Daymán, y dos más que están en zonas privadas como son Salesiano y Club Reme-ros. Pero en el Uruguay todo, en convenio con las Intendencias estamos tratando de fomentar que estos semáforos solares se preconicen en zonas públicas y recreativas para que las personas empiecen a acostumbrarse a mirar el índice de radiación solar, que también lo vemos en los informativos por ejemplo. Cuando el índice de radiación solar es 3 o más es que sí o sí tenemos que estar protegiéndonos del sol, solamente el 1 y el 2 indican que podemos estar sin sombrero y sin estar tapándonos tanto con la ropa. Pero insisto, si es mayor a 3 sí o sí tenemos que protegernos con todas las medidas que ya mencioné. Y un índice mayor a 7 indica que directamente no deberíamos exponernos al sol, porque habla de muy alto índice de radiación solar”.

Qué hacer ante una insolación

“Todo el tema de las compresas frías para desinflamar esa piel inflamada, que en realidad es una receta casera, siempre está bien, no por supuesto el hielo directo porque hacemos como un efecto contraproducente al quemar por frío, pero sí el vendaje frío que nos hacía la abuela, todas esas medidas están bien. Y por supuesto que es fundamental una hidratación extrema, ya que nuestro órgano más extenso está sufriendo una inflamación, esa hidratación la tenemos que hacer tomando agua, aumentando esos dos litros de agua que tenemos que tomar todos por día. Cuando es- tamos insolados, tenemos que pasar a tomar tres o cuatro, porque obviamente nuestra piel está requiriendo más, y también es importan-te usar cremas con vitamina A y vitamina E para hidratar esa piel inflamada”.

Se extendió el horario de controles de tránsito desde el puerto hasta costanera norte

Medidas de prevención para cuidar a los salteños

Una forma de cuidar a la ciudadanía desde el tránsito, es aplicando los operativos del area de Movilidad Urbana de la Intendencia, pero con la finalidad primordial que es la prevención de siniestros de tránsito. Sabiendo que en las principales fiestas del año como lo son el 24 de agosto ,Noche de la Nos-talgia , y 31 de octubre Fiesta de Halloween, los operativos que se aplican con la partici-pación de otros organismos vienen dando buenos resultados, también se tomarán estas acciones para las fiestas tradicionales que se aproximan. Según informó recientemente el Director de Movilidad Urbana Henry Albarenque , «desde la tarde del próximo sábado 24 de diciembre hasta la madrugada del domingo 25, se estará realizando como cada año, el operativo en conjunto para garantizar seguridad en el tránsito y en la convivencia ciudadana.» Estarán participando Movilidad Urbana de la Intendencia de Salto, Policía, Policía Caminera, Prefectura y Guardia Republicana que se han venido reuniendo para ajustar tareas de cara a un nuevo operativo. Henry Alba-renque, manifestó que desde la tarde «ya se contará con diferentes tareas en distintos puntos de la ciudad, unificando esfuerzos con todos los actores involucrados y de acuerdo a los diferentes pun-tos tradicionales de concentración de los salteños en estas fechas”. Culminado este operativo, las autoridades de las diferentes instituciones se reunirán para hacer un balance primario y resolver el operativo para el 31 de diciembre y 1de enero 2023. “Tras estas jornadas nos volveremos a reunir todas las instituciones para hacer un balance de los operativos de Nochebuena y Navidad, de cara a la organización del plan de trabajo para el 31 de diciembre y 1 de enero. Pe-dimos especial colaboración a la población ya que es un gran esfuerzo de recursos humanos que se hace para cui-dar a los salteños en estas fechas tan especiales .» Celebrar , pero con cuidado; respetar a las demás personas; cuidar

nuestra vida y la de los de-más, es el mensaje principal del Director de Movilidad Ur-bana. «Que sean unas verda-deras fiestas tradicionales y que no tengamos que lamen-tar daños ni pérdidas” con-cluyó Albarenque. HORARIO DE CONTROLES MÁS EXTENSOS CUIDANDO LOS SALTEÑOS

Además de lo que son los con-troles específicos por las fiestas tradicionales, el Director de Movilidad Urbana señaló a EL PUEBLO que en este mes se están intensificando los controles, aclarando que se trabaja «fuertemente « todos los fines de semana, y duran-te la semana.» «Apuntamos sobre todo a la prevención en zona de costanera, lugares donde se están dando de despedidas , entonces estamos trabajando con Policía, Prefectura y Guardia Republicana desde el puerto hasta la zona del Polo . Estas zonas se están recorriendo por parte de todas las instituciones para poder tener el control del tránsito y estar cerca de toda la movida en las tardes y los fines de semana» En esto sentido Albarenque informó que Guardia Republicana se ma-neja en controles desde cual-quier hora, « los hemos visto ya desde las 14.00hs. hacien-do algun control en otras partes de la ciudad, pero en costanera desde las 18.00 hs.ya los controles de tránsito se comienzan a instalar en la zona.» Agregó Albarenque que «prevención le llamamos a la presencia nuestra , pero además controlamos si se cuenta con la documentación , y se hacen las espirome-trías.» Estos controles se reali-zan hasta las 00:30 porque es cuando se da el cruce de aquel que va a pasar la tarde o hacer su despedida, con aquel que va más tarde para quedarse en la costanera.»En ese cruce es donde se da la movilidad más grande y entonces es donde estamos trabajando más fuer-te» afirmó Albarenque. Un dato aportado por Albarenque señala que durante los fines de semana se detectan conductores que circulan habiendo consumido drogas o alcohol. «No bajan de 15 a 25 incautaciones los fines de semana por personas que han consumido drogas o alcohol por eso trabajaremos más fuertemente extendiendo el hora-rio junto a las instituciones con las que trabajamos los fines de semana . Lo haremos para cuidar al salteño que va a la costanera temprano y en el cruce de los que salen a la madrugada con quienes se están retirando a sus domicilios.»

RESTO DEL VERANO CON-TROLES DE PICADAS Consultado sobre operativos para el resto del verano, el Director de Movilidad Urbana dijo que con policía siempre se está hablando de buscar momentos para realizar operativos especiales. «En estos lugares que estamos presentes las picadas no se dan entonces queremos ver que hacemos entre todos para controlar a estas personas que se van corriedo de zona cuando se enteran en qué lugar estamos controlando. Es por eso también que los tres puntos de controles que tenemos no son fijos sino que se están moviendo , pero también sabemos que ahora en verano la movida más gran-de se da en costanera y tenemos que trabajar ahí», aclaró nuestro entrevistado. En estos momentos se trabaja con 22 inspectores. Como otro dato , y que se pretende man-tener, el jerarca dijo que en 2019 a esta fecha se habían registrado 11 fallecidos por si-niestros de tránsito y este año a la misma fecha son 5 las víctimas fatales. « Trabajamos con todas las instituciones para que ese número no suba», dijo finalmente Henry Albarenque .

Jefe de Bomberos exhorta a

“tomar cuidados y precauciones extremas”

No ha sido facil para el cuerpo de Bomberos de Salto este inicio de la temporada de altas temperaturas. Se ha sucedido ya varios incendios y algunos en simultáneo. Así dialogaba con EL PUEBLO el Jefe del Destacamento local, Sub Oficial Mayor Mathías Alzúa: