…y ese terno de la ambición vigente

Ferro Carril……..6 puntos.

Universitario……3 puntos.

Arsenal…………..3 puntos.

Ceibal…………….0 punto

Esa es la clasificación. Esos, los números, tras la dos fechas de la liguilla en la «A».

Es concreto que tres equipos conservan chance y uno al margen de la ilusión.

Es el terno vigente.

La doble derrota de Ceibal implica el final de su reinado y en la tercera fecha, la tentativa de ofrecer otra versión, menos expuesta a la duda si de las dos fechas pasadas se trata.

Ferro Carril es un natural pretendiente y ahora más que nunca, desde el momento que tan solo empatando, se queda con la copa 2023. Arsenal está obligado a vencerlo y si Universitario derrota a Ceibal, se producirá un triple empate.

Domingo de fútbol si es posible jugarlo. Y si no se juega porque el mal tiempo arrecia, entonces con el factible miércoles que viene para bajar el telón a la tercera fecha.

En la página 1 de esta misma edición de EL PUEBLO, una manera de ir adelantando camino. O se suspendía de antemano o se aguarda hasta hoy. Hecha esa constancia, lo que no se altera es el caudal de intrigas con respecto a la fecha que se juega, porque los canales están abiertos y en el fútbol todo es posible, cuando las motivaciones son parte de la cita y ejerce su propio mando.

LA RAZÓN DE

UNA REGULARIDAD

Con Ferro Carril, la cuestión es una: su regularidad concreta. No por nada fue primero en el Acumulado y ahora en la liguilla observa la primera colocación.

Tiene equilibrio y tiene gol.

Va completando un año a la medida de la pretensión: fue protagonista en el torneo de OFI, eliminó a tres equipos en la Copa Uruguay y ahora sostiene una chance inmejorable en el Campeonato Salteño.

Arsenal entrenó ganando y después perdió. Pero esos tres puntos le afincan la opción. Pero no puede ni siquiera empatar: tiene que embolsar los tres puntos para llegar al mismo registro de Ferro Carril.

Universitario cayó a manos de Ferro Carril, pero produjo la victoria ante Arsenal, que le ambienta esta situación de expectativa.

Con el equipo de Emilio Silva deben suceder dos aspectos específicos: 1) Batir a Ceibal 2) Que Arsenal le gane a Ferro Carril

En Universitario admiten que la misión es compleja, y necesita recargarse para proponer esta última estocada.

Mientras Ceibal arriba a la cuarta fecha, al margen de posibilidades. No las tiene ya. Dos derrotas que lo bajan del operativo retención. Tentará ser digno y consecuente con su historia. Habrá que aguardar que el elenco Darío Rondán manda a la cancha. Si alistan los potenciales titulares o las variantes no faltan. Por lo demás, es Ceibal. El del eterno compromiso, aunque en este caso… a pesar de los pesares.