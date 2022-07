Y el SALTO HORTICOLA, ¿se desvaneció, agoniza, se murió?

LA GRANJA AL DIA

A poco más de un mes para la entrega de la obra, fijada por la empresa constructora de la Central Hortícola del Norte, sorprende el quietismo de las gremiales que componen el Salto Hortícola.

En los hechos, la obra física esta para concluir, se lanza la etapa de consolidación del proyecto comercializador y no hay posicionamientos vitales sobre cómo se va a conducir.

La gobernanza, la asignación de puestos, la organización, etc., etc.

Hoy jueves se rumorea que mañana estaría el Ministro con el Secretario aquí en Salto, y junto al intendente estarían definiendo el futuro comienzo de dicho emprendimiento, su gobernanza y demás.

Lo que llama más la atención es el retroceso en el manejo de la cosa público-privado de la Central por parte de las gremiales. Originariamente para ello fue necesario de un trabajo ciclópeo de agrupar a las entidades de base del sector, las diferentes asociaciones del cordón verde de la ciudad, desde Colonia Gestido a Corralito, pasando por Barrio Albisu, Colonia Viñar, Colonia 18 de Julio, Colonia Osimani, hasta conformar siete gremiales en una sola, diez u once años de ardua labor social.

Orgullo de todos, a la uruguaya todos juntos, y con mucha garra, desfilaron buscando apoyos interinstitucionales, para el estudio de factibilidad, la personaría jurídica, los planes de negocios, la estructura arquitectónica de la Central y demás.

Y los productores a través de sus delegados acompañaron el paso de la evolución con un denodado apoyo, entusiasmado y fraterno.

En la medida que transcurrió el tiempo, con vistas al futuro funcionamiento, se determino que la misma fuera conducida inicialmente por cinco delegados, uno del MGAP, otro de la intendencia, otro de los operadores y dos de los productores.

Lo de los operadores fue a consecuencia de gestiones del MGAP y de la DIGEGRA, es razonable, seguramente serán las primeros en ocupar puestos para salir del enclave que hoy tienen en la ciudad.

Más allá que no se les conoce agremiación alguna, por ende no tienen personería jurídica, pero es razonable que estén, ya comercializan aquí con un dinamismo muy meritorio.

Sin considerar que Salto y el Litoral Norte aporta al mercado capitalino casi el 40% de la oferta anual de hortifrutícolas, en contraestación es cercano al 70%, un hecho no menor.

Ahora, en vísperas a la sanción de la ley, donde la incidencia de la producción tenía un 40% de decisión en los destinos de la comercializadora, se pasa a cuatro delegados, uno por cada sector, desde el Salto Hortícola no hicieron objeciones explicitas al respectos, pero tomaron nota que la incidencia de los productores pasaba a ser del 25% de las decisiones, reclamar, se podría ver como que ponían palos en la rueda. Después se agrego en una negociación, sin saber donde fue, un delegado de la mesa de intendentes.

Bien, Paysandú, Rivera, Artigas por cercanía pueden acompañar y desear tener incidencia en el proceso; y bueno, en aras de la paz y la concordia, también lo aceptaron, reduciendo aún más su participación en las definiciones, y aparentemente se estaciono en un 20%.

Pero, además, entendemos que fue estridente que en la sanción de la ley, cuando en la exposición de motivos era explicita la gestión de la Intergremial para pensar, trabajar y lograr este proyecto, un monton de años, un monton de sacrificios de hombres de familia, no se la menciona para nada.

Además de abrir la oportunidad que sin importar quien sea, de la gremial de primer grado que sea, pueda ocupar el sillón que incidirá en un 20% del destino de la Central, pudiendo dejar fuera al Salto Hortícola, sin más.

Ahora, uno consulta, a quienes supone los referentes históricos, por el momento del Salto Hortícola y no salen de un ¨me avisan que es probable que el viernes venga el ministro y secretario para . . . ¨, ¨me parece . . . ¨ y no insistimos, . . . sabemos, los años no vienen solos. Es ahora, la ciudadanía acompaño con ahinco, esperanza y demás, una Central Hortícola del Norte . . . de los productores de la región.

Un foco generador de mano de obra no calificada, en gran medida, para atender parte de la grave problemática del departamento que es la desocupación, además de cristalizar el sueño de toda la vida de innumerables salteños, algunos ya no están, productores y asalariados de tener un espacio comercializador público, donde por una vez en la historia de la horticultura del interior se hiciese más ecuánime, transparente y justa la comercialización de los pequeños y medianos productores hortifruticolas, especialmente los del Litoral Norte.

Si de recomponerse se trata, es ahora, antes de que arranque, la obra está hecha, es un hecho tangible, ya esta, hay que hacerla funcionar, pero ¨NO VAYA SER COSA QUE TODO ESE ESFUERZO HAYA SIDO DE TRUENO Y SEA PA´ OTROS LA LLOVIDA¨

Mercado. Por el feriado del 18 de julio, no hubo entrada. El jueves volverá a la normalidad con los correspondientes informes de precios y volúmenes de la misma.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 9 al 15 de Julio del 2022

Hortalizas secas: se verifican en plaza mayores defectos de calidad en ajo y los precios comienzan a modificarse. Los calibres de mayor diámetro ecuatorial, que ya empiezan a ser más escasos, lograron esta semana un incremento en sus cotizaciones. Sin embargo, hay una sobreoferta de calibres chicos y medianos, cuyos valores no sufren modificaciones, además de que se comienzan a observar problemas de deshidratación como dientes flácidos y la emisión del brote por fuera de las cáscaras, enlenteciendo de manera significativa la colocación de las partidas que presentan estos defectos de calidad. Se mantiene la alta oferta con buena calidad en zanahoria y papa, presionando levemente sus precios a la baja, mientras que en zapallos y boniato la oferta es sostenida, pero con partidas en que se verifican más frecuentemente problemas de podredumbres y desuniformidad en los calibres, presionando sus precios a la suba, aunque forma lenta.

En cebolla se verifican algunos problemas de calidad notorios en partidas principalmente importadas de Argentina, con ablandamiento de bulbos que generan mal olor y podredumbres, en una tendencia de precios sostenida pero que presiona levemente al alza para los próximos días.

Emilio Gancedo