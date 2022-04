«XE» ES LA NUEVA VARIANTE DE ÓMICRON

Nuestra existencia retornando a una vida que ya no será normal. -Ciudades pequeñas como Bella Unión, donde pensábamos que la pandemia pasó, ello no es así y el SARS CoV-2 sigue mutando en el planeta todo.-Ahora otra cepa, la silenciosa XE.- Se encuentra en Europa y ya llegó a Latinoamérica. -Tras detectarse hace algunos meses una peligrosa combinación de la variante ómicron y ómicron silenciosa, ahora llegó una nueva sub variante de covid ómicron, que según los expertos de la Organización Mundial de la Salud , es mucho más contagiosa.

-Hasta ahora se sabíaque ómicron infectaba más rápido que las otras variantes pero sus síntomas desaparecían antes de lo habitual. También era la variante de coronavirus con el menor período de incubación . -Los expertos calculan que aproximadamente cada 11 días aparecen nuevas variantes de coronavirus.-Esto se debe fundamentalmente a que no todas las personas reaccionan igual ante el virus y que este no está para subsistir a las vacunas y las defensas propias de cada individuo .-La duración y la intensidad de los síntomas del coronavirus depende entre otros de la vacunación, del estado de salud de cada uno y de la edad .- La OMS ha informado por estos días de tres nuevas variantes designadas como ; XD , XD y XE, siendo la ´ultima la más peligrosa.

Las otras, XD y XF, son combinaciones de Delta y Ómicron , mientras que la XE resulta de la combinación de la variante original de ómicron BA .1 y la sub variante dominante BA . 2, conocida como ómicron sigilosa o silenciosa.

-La nueva variante se trasmite un 10 % más rápido que la ómicron silenciosa que hasta hora era la de trasmisión más rápida que se tenía conocimiento .- De confirmarse los datos que maneja la OMS , XE sería la variante mas transmisible que se maneja hasta la fecha.-

RETIRAN BI RODADO A MOTOCICLISTA SIN LICENCIA

El hecho sucedió en el pueblo Tomás Gomensoro, tomando intervención personal de Seccional Séptima y Tránsito Municipal.

Tras evadir control que realizaban inspectores de tránsito municipales, el conductor de una motocicleta marca YUMBO modelo GS II matrícula GAZ – 249 fue identificado cuando circulaba por camino paralelo a Ramal 3.30 destinado a peatones, realizando maniobras imprudentes con caño de escape libre, constatándose que no poseía licencia para conducir ni documentos del bi rodado, el cual fue incautado por efectivos de tránsito municipal.

Enterada la Señora Juez de Paz Departamental de Bella Unión, de Faltas, dispuso se notifique al conductor que tiene un plazo de 45 días para regularizar situación, se lo intime a presentar que ha iniciado el trámite caso contrario se le iniciará causa en lo establece la ley de faltas.

RAPIÑERO DETENIDO

Mediante solicitud de presencia policial en una finca ubicada en calle 18 de Mayo, en coordinación con el Centro de Comando Unificado Departamental, efectivos policiales que cumplían servicio en el G.R.T. concurrieron al lugar, constatando que se había perpetrado un intento de rapiña a una persona del sexo femenino mayor de edad; siendo conducido desde proximidades del lugar el autor del hecho, quién al ver la patrulla policial intentó retirarse del lugar.

Por disposición del Sr Fiscal Letrado actuante, continúan las actuaciones en torno al hecho, siendo las mismas derivadas a la Dirección de Investigaciones.

BELLA UNIÓN UNIVERSITARIO EN DIFERENTES TORNEOS

Primero jugando al fútbol a nivel de mayores , este 2022 sumando fútbol pre sénior y básquetbol.-Son los estudiantes de Bella Unión que cursan sus carreras en Montevideo y participan de la Liga Universitaria de Deportes .-Los torneos recién han comenzado .-

FÚTBOL DIVISIONAL «E»

-1º FECHA- Bella Unión Universitario 2 San Eugenio 1.-

FÚTBOL PRE SÉNIOR

-1º FECHA- Bella Unión Universitario 3 SAFEMA 2 .-

-2º FECHA- Alemán Universitario Vs. Bella Unión Universitario .-

BASQUETBOL

1º FECHA- Bella Unión 53 Universidad de Montevideo 41.-

2º-FECHA- ISASA Universitario Vs. Bella Unión U.-