Es cierto que Sportivo Cerro no pudo prosperar en el ascenso: de la «C» a la «B». Pero una recompensa no le faltó, desde el momento que a nivel del Consejo Único Juvenil, fue campeón en Sub 15 y Sub 18. Los albicelestes militaban en la menor de las divisionales del CUJ, por lo que el ascenso a la «B» quedó plasmado. Con la llegada en su momento de Wilson Colinet, en tiendas albicelestes se buscó fortalecer sobre todo el área de categorías juveniles.



El doble logro a la medida de lo buscado. La copa a manos de los jugadores de Cerro, en noche válida y seguramente inolvidable. De cara al año 2022, la duda está abierta, respecto a quien será el DT albiceleste a nivel del plantel de Primera División. La permanencia en la «C» y con una base del plantel sancionado, como consecuencia de la reyerta al cabo del partido con Palomar, jugando por la segunda rueda. Más allá de ese tiempo esquivo, la gratificación cerrense apuntando al abajo movilizador. Campeón y ascendido.