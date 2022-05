Williams Rosa y los goles que se fueron

El DT de Albion apunta al caso de Marcelo Cavani, desde el momento que el «Chelo» podía aportar la cuota de equilibrio a favor de la experiencia. Pero la dolencia física obligó a la intervención quirúrgica. El exRiver Plate y Salto Uruguay al margen.

Por eso, Juan Ramón Dávila le pondrá el acento al Albion de la madurez relativa, porque se tapiza de juveniles o quienes en algún caso no tienen recorrido en planteles de Primera División.

Hablará de tolerancia en la espera o en el valor mismo de la respuesta pendiente….

«Suele salir como tema entre nosotros el nombre de Williams Rosa, porque en los últimos años ha sido casi permanente el goleador de Albion. Jugando en el equipo no baja de una media de 12 a 15 goles. En otros equipos le ha costado más. Eso también lo comentamos con él.

Pero son goles que ya no los tenemos y parte de un tiempo a favor de Albion. Hay que apuntar a otros jugadores de cancha para arriba, que son parte del recambio. En esa línea estamos.

Pero además los jugadores saben que el club les ofrece lo que puede ofrecer y menciono las condiciones del vestuario.

Hay una prolijidad que nos hace bien o muy bien. Con solo eso no se ganan partidos, pero todo ayuda. Y que en la cancha respetemos una línea de fútbol, en la cual el abuso del pelotazo no exista.

De cada partido, hacemos una experiencia y la corrección de un partido a otro, en Albion no puede faltar»