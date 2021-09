«Voy a introducir un pedido a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, para que el Dr. Cipriani, nos dé las respuestas que la gente nos exige»

El Representante Nacional de salto por Cabildo Abierto, Rodrigo Albernaz, expresó mediante un comunicado su malestar ante diferentes situaciones que se han venido planteando en el ámbito de la salud, las cuales, le hubiese gustado discutir con el Presidente de ASSE, Dr. Leonardo Cipriani, quien, según el legislador «aparentemente no disponía de lugar en su agenda para recibirme».



COMUNICADO

Días pasados pedí una entrevista con el Presidente del Directorio de ASSE Dr. Leonardo Cipriani, pero aparentemente no disponía de lugar en su agenda para recibirme.

Los salteños preguntan… ¿Cuántas cirugías atrasadas hay realmente, ya que la Directora ha dado distintas cifras públicamente? ¿Por qué se desmanteló el equipo de cirugía de la UDA en medio de una enorme lista de espera de pacientes a ser operados? ¿Por qué se separa del cargo al Dr. Martín Salvatierra, ex Jefe de Cirugía de la UDA, abriendo un sumario por supuesto acoso laboral, cuando ya se expidió al respecto la Facultad de Medicina, negando la existencia de esa falta? ¿Por qué se le ofrece al Dr. Salvatierra irse del Departamento a cambio de parar un sumario en su contra? ¿Por qué se comenta en la prensa que el resto del equipo del Dr. Salvatierra, está siendo blanco de presiones, persecuciones y vigilancia? ¿Por qué se derivan pacientes atendidos en Salto, para que los operen en Bella Unión? ¿No es extraño que los denunciantes, residentes de la especialidad, y sus testigos, ocupen el lugar de los desplazados? ¿Qué lugar ocupa Salto en la salud para el Directorio de ASSE y de la propia Directora de Salud de Salto?

Hay muchas preguntas sin responder, acusaciones sin probar, y mi deber es rendir cuentas y dar respuestas al pueblo de Salto, que confió en mí para que los representara en el Parlamento. Voy a pregonar incansablemente por un acceso equitativo a la salud de todos los salteños.

Por los motivos expuestos anteriormente, voy a introducir un pedido a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, para que el Dr. Cipriani, nos dé las respuestas que la gente nos exige, esclarezca los hechos, y pruebe las acusaciones que son de público conocimiento.

Voy a velar porque la lista baje porque los pacientes fueron operados, y no por manejos turbios con afán de maquillar los números. Las cirugías se acumulan, y deben ser resueltas con celeridad y con criterios estrictos de calidad, bajo la tutela de docentes calificados y que estén en el Departamento de Salto como lo era el equipo del Dr. Salvatierra, el equipo quirúrgico que más operó en los últimos cinco años en el Hospital de Salto, así como la gran mayoría de los cánceres del hospital, y hoy están separados de sus cargos. Mientras tanto los más vulnerables esperan y sufren. Y quizás, por una mala gestión de ASSE en el Departamento de Salto, se llegue tarde para salvarle la vida a unos cuantos.

Rodrigo Albernaz

Representante Nacional