VOX POPULI

Ayer decíamos que luego de la tormenta de la semana pasada,habían sido arreglados los

semáforos, menos los de Brasil y Córdoba. Luego nos llamó una lectora para recordarnos

que tampoco están funcionando los de Uruguay y Joaquín Suárez – Lavalleja. Es más, nos

decía que estos días ha presenciado allí varios roces entre vehículos. “Lo que pasa es que,

al no andar los semáforos, tiene preferencia el que viene subiendo por Joaquín Suárez, que

viene por la derecha, pero los de Uruguay quieren pasar primero”, nos comentaba.

También nos llamó ayer una lectora de calle Artigas al 1600, para decirnos que aún

permanecen en esa cuadra sin que funcione el alumbrado público. Hay una parada de

ómnibus (casi Zelmar Michelini) donde se hace muy necesario tener luz, decía.

A tener cuidado quienes transitan, sobre todo en moto, por calle Rivera, en la subida que

está pasando la Universidad, ya que hay un pozo de grandes dimensiones. La baliza con

luz está, pero el pozo sobresale bastante lo que esta hace suponer cuando se la ve.

Desde hace varios días nos pide un lector de Cervantes al 1800, que comentemos por favor

el mal estado de la calle en esa cuadra. “Las cuadras acá por alrededor están bien, las

arreglaron todas, pero esta no, no sé por qué”, nos dice. Agrega que es entre calles Morquio

y 25 de Mayo.