VOX POPULI

Muchos eran los mensajes que se leían y oían ayer, todo el día, en referencia al Día de la Mujer. Desde los más tradicionales, consistentes en saludar y felicitar a las mujeres, hasta los que indicaban lo contrario: que no era un día para eso, que no era celebración ninguna, sino un día de lucha, reflexión, etc.

A propósito Nelson, un asiduo lector de nuestro diario, nos envió un mensaje que da para pensar. Dice textualmente: “Uruguay, el país donde las mujeres reclaman igualdad de género y en muchos casos tienen más derechos y beneficios que los hombres. Por ejemplo en los divorcios, siempre les dan la tenencia y con ello tarjetas del Mides, asignación, cobran además la plata que pasa el padre y muchas todavía agarran a los hijos de rehenes y no dejan que los padres los vean, a veces tienen más derecho los padrastros que los propios padres”. En fin, es una opinión.

Por calle Brasil, apenas pasando Bilbao al Este, tres cables del tendido eléctrico de importante grosor están como desprendidos de algún lado, como si se hubieran estirado y cuelgan formando un arco.

Si bien en relación a quienes pasan por la vereda o esperan ahí mismo el ómnibus, los cables están altos, son un peligro para los niños de la escuela que está ubicada allí. Es el planteo que nos hacía ayer la mamá de un alumno. Claro, los cables quedan precisamente a la altura del patio escolar.