VOX POPULI

No hay dudas que el fallecimiento del joven Nazareno fue la noticia que más viene dando que hablar, la que más impactó en Salto. Un dolor muy fuerte para Salto, que se suma a la cadena de hechos trágicos que venimos sufriendo este año. Por ejemplo, hoy se cumple un mes del fallecimiento del Dr. Gonzalo Leal.

Felizmente apareció Bebé, la yegua que cumple una importante tarea para la rehabilitación de varias personas en el centro de Equitación ubicado en Deportivo Artigas. Junto a otros dos caballos, esta yegua había desparecido hace unos días. Se cree que los tres simplemente se escaparon, pero alguien habría separado a Bebé de los otros dos (los que fueron enseguida ubicados por la Policía), ya que “si no, ellos no se separan”, se nos explicaba. Bebé no aparecía y ya había mucha preocupación. Pero felizmente ayer pudo ser localizada y ya está nuevamente en su hogar.

Varios profesionales con los que pudimos hablar estos días, se quejaban del alto costo que tiene la Caja Profesional. Todos coincidían en que “es demasiado lo que pagamos”. Esta es la fecha en la que la mayoría de ellos está haciendo efectivo este pago.

Hablando de costos, la suba en los combustibles a partir de hoy, también es un tema muy comentado. Pero especialmente se nota molestia por los 52 pesos en la suba de la garrafa de gas de 13 kg.