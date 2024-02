Vox populi

La llegada de dirigentes políticos que andan en recorridas por el país, se intensifica cada día y tiene momentos hasta graciosos. Por ejemplo ayer, cuando en algunos medios de comunicación coincidían (generalmente porque unos entraban y otros salían) Mario Bergara, Robert Silva, Felipe Carballo, Felipe Schipani, Gabriel Gurméndez…Y las chanzas entre unos y otros no faltaban.

Hablamos ayer de personas que suelen pernoctar en plazas, zaguanes, etc. Seguro que cada uno de quien nos lee tiene ejemplos en su barrio; porque inmediatamente nos llegaron comentarios que nos indicaban lugares donde esto es cosa de todos los días: 19 de Abril y Julio Delgado, Brasil al 1900, Parque Solari, etc.

Gran preocupación causan los robos de motos, también cosa de todos los días, más de lo que algunos imaginan. Una lectora, llorando nos contó ayer que a su nieta le robaron la moto de calle Prati (barrio Malvasio) en pleno mediodía, pero un rato antes habían robado otra, de un vecino.

Hay gente que opta por no denunciar, ya sea porque no tiene esperanzas en ese camino para recuperarla y se resigna, o porque prefiere directamente “tratar” con los malvivientes. A propósito, un lector nos decía que estamos en Salto con un promedio de más de 10 motos hurtadas por días, ¿tan grave será el problema?, aún no pudimos confirmar el dato desde fuentes oficiales, pero ya lo haremos.