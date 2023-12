Vox populi

Por calle Agraciada casi Santa Rosa (vereda norte), hay un basural de grandes dimensiones. Los vecinos se quejan porque dicen que hace mucho tiempo que la situación está incambiada, aunque ya han hecho los reclamos correspondientes. Se trata de un terreno aparentemente baldío, contiguo al Liceo 3, donde en un muro de ladrillo visto hay un letrero redondo, de chapa, que dice: “No arrojar basura”.

También están los vecinos que dicen que “es la misma gente que no colabora, porque se ha limpiado varias veces y no se respeta días ni horarios de recolección”. Además, a muy pocos metros hay contenedores. No costaría tanto caminar unos metros con tal de tener un barrio más limpio, ¿verdad?

No muy lejos de ese lugar, en la esquina de Santa Rosa y la avenida Batlle desde hace varios días hay una pérdida de agua muy importante. Es una esquina de tránsito muy intenso, tanta agua acumulada es un verdadero peligro.

Una lectora nos comentaba ayer algo que, si mal no recordamos, habíamos planteado alguna vez. Le sorprendía -nos contaba- ver la cantidad de gente levantando medicamentos para la salud mental todos los días, tanto en la farmacia del CAM como del Hospital. “Qué impresionante la cantidad de calmantes que se entregan por día -decía asombrada- sobre todo los primeros días del mes, hay que ir a ver para creer”.