Vox populi

A este problema lo planteamos hace varios días pero no se soluciona, es más, se agrava. Hablamos de la gran pérdida de agua en Artigas y Morquio. Vecinos del lugar nos dicen que hay “un pozo complicado, con agua” en Artigas al 1800, pero a la vez el agua corre por varias cuadras a la redonda. No parece claro dónde está exactamente la pérdida mayor.

En la edición de ayer hablábamos de la pirotecnia sonora en la ciudad, que se escucha casi a diario y a alto nivel de decibeles. Eso trajo aparejado que recibiéramos muchísimos comentarios sobre esa misma problemática pero, además, sobre ruidos molestos en general.

Por ejemplo, varias personas se quejaron de la música muy alta que “venía de todos lados” -como nos decía ayer una lectora- en la noche del sábado y hasta bien entrada la mañana del domingo. Parece que había muchos bailes. Bien, el tema, como siempre, es saber respetar a otros.

Hoy es 31 de octubre, Halloween. Hoy veremos muchos niños -y no tan niños- pidiendo golosinas por las calles de la ciudad. Hay quienes se molestan, otros no. Quizás, como nos decía días pasados una psicóloga, “vivimos en un mundo diverso donde cada cual opta por esto o aquello; me sumo al pensamiento libre. Somos seres humanos pensantes y decidimos según nuestras creencias. Hay religiones que están de acuerdo y otras que no, y eso se respeta”.