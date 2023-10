VOX POPULI

Se viene el tiempo en que se pone agradable para estar al aire libre y mucha gente se

preocupa por el mantenimiento de sus porches, patios, etc. Ayer una lectora nos hizo un

comentario que entiende que vale la pena destacarlo y le damos la razón. Sucede que tres

o cuatro muchachos de alrededor de 18 o 20 años, vecinos suyos de barrio La Tablada,

juntaron dinero y pudieron comprar una máquina de cortar pasto.

“Y ahora todos los días recorren casi todo Salto en bicicleta, ofreciéndose para ese trabajo;

me parece importante porque casi siempre se habla de cosas malas de la juventud, ¿no?,

bueno, esto hay que destacarlo como algo muy positivo”, nos decía con mucho entusiasmo

la señora.

Otra lectora nos llamaba también ayer por una situación que le parece muy preocupante.

Dice que al terreno de la vieja estación de AFE, Blandengues y Barbieri, sigue habiendo

mucha gente que lo utiliza para dormir, “y arman verdaderos campamentos, me parece que

no corresponde”, nos decía.

Aprovechaba también para decirnos que en esa esquina sigue habiendo muchas personas

pidiendo monedas a los conductores que se detienen por los semáforos. Y lo peor, según

ella, es que alguna veces se ven menores hasta de edad escolar, y otras veces personas

con serias discapacidades. Un tema que sin dudas ameritaría hincarle el diente, como se

dice habitualmente.