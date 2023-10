VOX POPULI

De 10 o 12 personas que anoche paseaban sus perros en Plaza Artigas, quizás solo una

llevaba consigo lo que corresponde por decreto: bolsa y pala para juntar las heces. Y

carteles hay, de sobra. Seguramente el tema está en que mientras no haya un control

estricto, esto no va a cambiar.

Una persona que también observaba la situación, contaba a un periodista de este diario que

hace pocos meses, viajó por varios países de Europa. “Allá, al menos en las plazas que

estuve, está todo limpio -decía-, pero claro, al que no cumple, le cae el peso de la ley y tiene

que desembolsar mucha plata…Ahí está la cosa”.

Las 12 del mediodía es una hora pico para el tránsito. Por ejemplo, salida de estudiantes del

IPOLL, en Artigas y Bortagaray. Sin embargo, un jovencito no tuvo mejor idea que, a esa

hora, ayer, doblar en moto desde Bortagaray hacia Artigas a alta velocidad y en una sola

rueda. “Se me paralizó el corazón”, decía una señora que esperaba el ómnibus a pocos

metros. Porque además, por milagros no chocó con un auto que salía marcha atrás de un

garage de calle Artigas. Terrible lo que se ve.

Hablando de tránsito y de cosas increíbles que se ven…Se hizo viral un video donde se

observa a un automovilista golpear brutalmente a otro, aparentemente por una discusión

sobre el tránsito mismo. Fue en la Avda. Ferreira Aldunate. ¿Tan mal estamos?