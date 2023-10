Vox populi

El miércoles último, pasado el mediodía hubo un fuerte choque entre dos autos en la

esquina de Artigas y Forteza. Al día siguiente en la tardecita, un choque entre un auto y una

moto en Rivera y Forteza. ¿Común denominador? Forteza. ¿Por qué? Quizás porque es

una calle que muchos toman para evitar la ruta (Gdor. de Viana), pero además es angosta,

estacionan vehículos de ambos lados y es doble vía.

Lo venimos planteando hace mucho tiempo: todas esas calles paralelas a la ruta hacia el

Este deben ser flechadas, de lo contrario las complicaciones van a ir empeorando. Nos

referimos a Elías Pascale- continuación Raffo, Forteza- continuación San Eugenio,

Edmundo Prati- continuación Santa Rosa, etc.

Siguiendo con el tránsito…Sobre la hora 13 de ayer, una señora en una camioneta

pretendía doblar desde Zorrilla hacia Brasil, pero no se lo permitían las motos que pasaban

y pasaban por Brasil. Claro, los motonetistas pensarían -equivocadamente- que al doblar la

señora perdía la preferencia. Pero no es así, calle preferencial, como lo es ahora Zorrilla,

mantiene la preferencia.

Son las cosas que deberían tenerse claras pero no siempre es así. Casi desesperadamente

esta señora les hacía señas a los motonetistas, avisándoles que tenían un cartel de Pare,

sin embargo…Nadie parecía prestarle atención.