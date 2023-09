Vox populi

Una persona -salteña- que llegó desde Montevideo la semana pasada, se sorprendió al encontrar cerrados los museos. En realidad nos hablaba de dos: el del Hombre y la Tecnología y Casa Quiroga. Nos decía algo interesante: “Entiendo que están en obras y debe ser necesario, pero ya que no hay más Museo Histórico y el de Arqueología tampoco se puede visitar, ¿no sería mejor haber planificado para arreglar uno por vez y no los dos juntos?, si no, al que quiera ver museos como yo quería ahora, ¿qué le queda?”.

De todas maneras le recordamos que tiene el de Bellas Artes y el Edmundo Prati (en el patio central de la Biblioteca Departamental). Pero quizás esta persona tenga al menos algo de razón, ¿verdad? Más allá que quienes manejan estas cosas seguro han de tener también sus argumentos.

Muchísima agua corría por la cuadra, bastante empinada por cierto, de calle Brasil al 800 en la tarde de ayer. Era realmente peligroso para el tránsito. La rotura estaba por calle Soca entre Uruguay y Brasil.

Un lector nos llamaba ayer y nos hacía dos preguntas: “¿Por qué hay tanta basura junta a mitad de cuadra (vereda Este) en Bilbao entre 19 de Abril y Brasil?”, y la otra: “¿Por qué hay tanta arena suelta en la esquina de Artigas y Juan Carlos Gómez?”. La verdad es que hasta ahora no encontramos respuesta para ninguna de las dos interrogantes.